وأوضحت المؤسسة، في رسائل إعلامية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها، تحت عنوان "عقد من الأثر المثبت: من التعلم إلى العمل"، إن قياس نجاح برامجها لا يقتصر على أعداد المستفيدين، بل يمتد إلى ما يحققه الشباب بعد إتمامها، سواء بالحصول على شهادة أو فرصة عمل أولى أو التقدم في مسيرتهم المهنية.

وأوضحت أن تجربتها شملت العمل في ظروف مستقرة وأخرى صعبة، ما أتاح لها اكتساب خبرات في الحفاظ على استمرارية التعليم وضمان وصوله إلى الشباب في مختلف الظروف.

وأكدت المؤسسة أن نهجها يستند إلى قناعة راسخة في دولة الإمارات منذ تأسيسها، مفادها أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأبقى أثرا، مشيرة إلى أن عملها يمثل امتدادا لرؤية عبدالله الغرير، الذي آمن بقدرة التعليم على تغيير مسار حياة الشباب ومستقبل أسرهم ومجتمعاتهم.

وشددت على أن العمل الخيري الاستراتيجي يقوم على تمويل المبادرات التي يمكن قياس نتائجها، والتعلم من التجارب التي لم تحقق النجاح بالقدر نفسه الذي يُستفاد به من التجارب الناجحة.

وأضافت أن المؤسسات الخيرية قادرة على تحمل مخاطر المراحل الأولى للمشروعات، التي قد يصعب على جهات أخرى تحملها، بما يجعلها شريكا مكملا للحكومات والقطاع الخاص، لافتة إلى أن دورها يتمثل في اختبار الأفكار وإثبات جدواها، ثم إتاحة المجال للشركاء لتوسيع نطاقها.

كما أكدت أن المؤسسات الخيرية الإماراتية والعربية تمتلك معرفة ونماذج مستمدة من تجاربها في المنطقة، يمكن أن تسهم بها في الحوار العالمي بشأن العمل الخيري.

وفي ما يتعلق بالانتقال من التعليم إلى سوق العمل، أوضحت المؤسسة أنها تصمم برامجها بالتعاون مع أصحاب العمل والجامعات منذ البداية، لضمان ارتباط المهارات التي يكتسبها الشباب باحتياجات سوق العمل الفعلية، مشيرة إلى أن أثر التعليم يكتمل عندما يحصل الخريج على فرصة عمل تتناسب مع ما تعلمه وتتيح له التقدم مهنيا.

وأضافت أنها تعمل على تكييف النماذج التي تثبت نجاحها في بلد ما بما يتناسب مع واقع البلدان الأخرى، مع إسناد إدارتها إلى شركاء محليين يمتلكون معرفة بمجتمعاتهم.

وأكدت المؤسسة أن النماذج التي تعمل بها حاليا شاركت في بنائها جهات حكومية وجامعات وأصحاب عمل ومؤسسات مجتمعية، مشددة على أن استدامة البرامج تتحقق عندما تتبناها مؤسسة محلية وتواصل تنفيذها بمواردها، وهو ما يدفعها إلى التخطيط منذ البداية لليوم الذي يتولى فيه الشركاء إدارة البرامج بالكامل.

وأشارت إلى أن المعلمين والطلاب وأفراد المجتمع الذين تكرمهم في 11 نوفمبر يمثلون أبطال الأثر، إذ أسهموا بعملهم اليومي في تحقيق النتائج التي وصلت إليها المؤسسة.

وفي محور مشاركة الشباب، أكدت المؤسسة أن الشباب العربي يمتلك الطموح والقدرة، لكنه يحتاج إلى مسار واضح يربط بين الدراسة والحصول على أول وظيفة، موضحة أنها تشرك الشباب في تصميم البرامج الموجهة إليهم من خلال مجلس الشباب وجلسات التصميم المشترك.

واعتبرت أن قصص الشباب الذين يعتلون المنصة خلال الفعالية تمثل دليلا على ما يمكن أن يحققه التعليم عندما يقود إلى فرصة عمل.

وبالنظر إلى العقد المقبل، أعلنت المؤسسة التزامها بدعم عدد جديد من الشباب والشابات خلال السنوات العشر المقبلة، على أن يُعلن الرقم خلال الفعالية المقررة في 11 نوفمبر.

وأكدت استمرار تركيزها على توفير تعليم يفتح أبواب العمل، وتعزيز الشراكات مع أصحاب العمل في القطاعات التي تشهد نموا، إلى جانب مواصلة التعاون مع الجامعات والحكومات لضمان استمرار البرامج وتوسعها بعد انتهاء دور المؤسسة فيها.

وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قالت المؤسسة إنه يعيد رسم ملامح الوظائف بوتيرة سريعة، وإنها ترى فيه فرصة حقيقية، مؤكدة مسؤوليتها عن المساهمة في إعداد شباب قادرين على توظيف هذه التكنولوجيا بحكمة وطرح الأسئلة الصحيحة.