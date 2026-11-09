وارتفع صافي الأرباح العائدة لمساهمي البنك بنسبة 20.4 بالمئة ليبلغ 185.8 مليون دولار أميركي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 154.3 مليون دولار أميركي خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

تعكس هذه النتائج تركيز المجموعة المستمر على جودة أرباحها، حيث واصلت مصادر الإيرادات المستدامة من الأنشطة المصرفية الأساسية والعمليات الإقليمية دفع النمو في صافي دخل التمويل، وصافي الرسوم والعمولات، وحصة المجموعة من أرباح الشركات الزميلة.

كما ارتفع الدخل من الصكوك بنسبة 19.1بالمئة ليصل إلى 232.3 مليون دولار أمريكي، ونما صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 16.6 بالمئة ليبلغ 63.2 مليون دولار أميركي، مما ساهم بشكل إضافي في دعم نمو صافي الأرباح.

وتواصل نتائج الأشهر التسعة الأولى مسار النمو التصاعدي المستمر في ربحية المجموعة، حيث سجل صافي الأرباح للفترة ذاتها ارتفاعا سنويا على مدى السنوات الست الماضية.

ويعكس هذا الأداء القياسي مرونة قاعدة أرباح المجموعة وقدرة نموذج أعمالها على التوسع الذي استمر رغم تقلبات دورات السياسة النقدية وتغير ظروف الأسواق الإقليمية.

وبذلك ارتفع صافي الأرباح العائدة لمساهمي البنك خلال الأشهر التسعة الأولى بأكثر من ثمانية أضعاف، مقارنة مع 21.4 مليون دولار أميركي خلال الفترة ذاتها من عام 2020، محققًا معدل نمو سنوي مركب بلغ 43.4 بالمئة.

وساهم ارتفاع الأرباح في تحقيق عوائد أعلى للمساهمين، حيث ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE) إلى مستوى قياسي بلغ 17.2بالمئة مقارنة مع 16.4بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، فيما تحسن العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 1.3بالمئة مقارنة مع 1.1بالمئة.

وعلى المدى الطويل، ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة مع مستواه البالغ 3.5 بالمئة في عام 2020، مما يعكس التحول الذي شهدته المجموعة خلال هذه الفترة على مستوى حجم أعمالها وكفاءتها التشغيلية وقدرتها على تحقيق أرباح مستدامة.

وواصلت المجموعة تنويع مصادر إيراداتها من خلال ASB Capital، منصة الاستثمار وإدارة الأصول التابعة للمجموعة. فخلال الفترة، وسّعت ASB Capital نطاق منتجاتها بإطلاق كلٍّ من صندوق ASB للسيولة وصندوق ASB Principal متعدد الأصول وصندوق ASB StepStone للتمويل الخاص.

كما عززت حضورها في أسواق الدين، من خلال مشاركتها في سبع صفقات في كلٍّ من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بإجمالي حجم إصدارات بلغ 6.3 مليار دولار أميركي.

وبلغ إجمالي الأصول بنهاية الربع الثالث 21.47 مليار دولار أمريكي، بما يعكس استمرار تركيز المجموعة على تحسين توزيع الأصول ضمن الميزانية العمومية والمحافظة على جودتها. كما بلغت أصول التمويل 10.65 مليار دولار أميركي، فيما ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 14.58 مليار دولار أمريكي، مدعومة بقاعدة تمويلية مستقرة ومتنوعة.

وواصلت المجموعة تعزيز قاعدة رأس مالها مع المحافظة على معدلات سيولة قوية، حيث ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك بنسبة 5.9بالمئة لتصل إلى 1.30 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 1.23 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2025.

وفي انعكاس لقدرة المجموعة المستمرة على تعزيز رأس المال من خلال الموارد الذاتية، ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك بنسبة 74.4بالمئة مقارنة مع 744.7 مليون دولار أميركي بنهاية عام 2020.

كما بلغت نسبة كفاية رأس المال الموحدة 24.9 بالمئة بنهاية الربع الثالث، مما يوفر للمجموعة قدرة مالية واسعة لدعم مبادرات النمو المستقبلية. وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة (LCR) للأشهر الثلاثة 269.3 بالمئة فيما بلغت نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)124.1بالمئة ، كما في 30 سبتمبر 2026، لتتجاوز كلتا النسبتين الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية.

وتعليقا على النتائج، قال الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك السلام: "يعزز الأداء القياسي لبنك السلام خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مكانته كمجموعة مالية إقليمية رائدة، وهي مكانة رسختها النتائج الفعلية لا الطموحات. ومن خلال الاستفادة من مكامن قوتها الراسخة وتوظيف رأس المال في المجالات التي تحقق أعلى قيمة، نجحت المجموعة بفضل الله في تحسين جودة أرباحها وتعزيز توجهها الاستراتيجي. ومع اقتراب نهاية العام، نظل ملتزمين بالحفاظ على صلابة مركزنا المالي وتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا".

ومن جانبه، أضاف رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام: "حقق بنك السلام ولله الحمد تقدما مطردا في ظل المتغيرات الإقليمية. وتظل أولوياتنا منصبّة على تعزيز كفاءة الميزانية العمومية وتوسيع مصادر الدخل عبر الخدمات المصرفية وإدارة الأصول والتأمين التكافلي، إلى جانب حضورنا في الأسواق الإقليمية. وسنواصل التركيز على التنفيذ وكفاءة تخصيص رأس المال، بالتوازي مع استمرار تطوير نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة".

وتتوفر المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة الكاملة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، والتي راجعها المدقق الخارجي KPMG، على الموقعين الإلكترونيين لبورصة البحرين وسوق دبي المالي.