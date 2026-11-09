وسيحظى المرشحون الذين يقع عليهم الاختيار بفرصة العيش والعمل على سطح القمر، مقابل راتب سنوي مجز يبلغ 164 ألفا و395 دولارا أميركيا.

وقال مدير وكالة "ناسا"، جاريد إيزاكمان: "إنه وقت استثنائي للانضمام إلى فريق رواد الفضاء التابع لناسا".

وأضاف: "الأشخاص الذين سنختارهم قد تتاح لهم فرصة السير على سطح القمر، والعيش والعمل في القاعدة القمرية، والمساهمة في تطوير الأنظمة والعمليات التي ستتيح في نهاية المطاف إرسال أطقم بشرية إلى المريخ".

وتابع: "ستتطلب هذه المهمات مستوى عاليا من التميز التقني، والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة، والعمل الجماعي، والشجاعة"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

موعد التقديم والشروط المطلوبة

أصبحت طلبات التقديم متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني لوكالة "ناسا"، على أن يستمر استقبالها حتى الساعة 11:59 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في الثالث من ديسمبر.

ويتعين على الراغبين في الانضمام إلى برنامج رواد الفضاء استيفاء مجموعة صارمة من المعايير والشروط التي وضعتها الوكالة.

وتشمل المتطلبات الأساسية أن يكون المتقدم مواطنا أميركيا، وأن يحمل درجة الماجستير في أحد تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتتيح "ناسا" بدائل أخرى لشرط الحصول على درجة الماجستير، من بينها إكمال سنتين على الأقل من الدراسة ضمن برنامج للحصول على درجة الدكتوراه.

كما يمكن استيفاء هذا الشرط من خلال الحصول على إحدى المؤهلات الطبية التالية:

- درجة دكتوراه في الطب.

- درجة دكتوراه في الطب التقويمي.

- مؤهل مساعد طبيب.

- درجة دكتوراه في التمريض.

- مؤهل ممرض ممارس متخصص في طب الأسرة، أو شهادة طبية ذات صلة.

ويستطيع المتقدمون أيضا استيفاء الشرط من خلال إكمال برنامج تدريبي في إحدى مدارس طياري الاختبار المعترف بها على المستوى الوطني، أو الالتحاق حاليا بأحد هذه البرامج.

وأوضحت "ناسا" أنه "إذا كانت مدرسة طياري الاختبار تمثل المؤهل التقني الوحيد للمتقدم، فيجب أن يكون قد حصل أيضا على درجة البكالوريوس في أحد تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

الخبرة المهنية المطلوبة

إلى جانب المؤهلات الأكاديمية، تشترط "ناسا" امتلاك المتقدم خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذي صلة، بعد استكمال المؤهل الدراسي المطلوب.

أما بالنسبة إلى الطيارين، فيمكن استيفاء متطلبات الخبرة من خلال أحد المسارات التالية:

- إكمال 750 ساعة طيران على الأقل بصفة قائد طائرة على متن طائرات نفاثة عالية الأداء.

- امتلاك 1500 ساعة طيران إجمالية على متن طائرات أخرى ثابتة الجناحين، تشمل 750 ساعة على الأقل بصفة طيار.

- سجل بـ1000 ساعة طيران إجمالية على متن طائرات ذات أجنحة دوارة، مثل المروحيات، تشمل 300 ساعة على الأقل بصفة طيار.

اختبارات طبية وأمنية صارمة

ولا تقتصر شروط "ناسا" على المؤهلات الأكاديمية والخبرات المهنية، إذ تفرض الوكالة أيضا معايير طبية وبدنية صارمة، إلى جانب ضرورة اجتياز الفحوص الأمنية المطلوبة.

وسيكون على المرشحين الاستعداد للعمل في ظروف خطيرة قد تهدد حياتهم، فضلا عن القدرة على العيش في أماكن ضيقة ومحدودة المساحة لفترات طويلة.

كذلك يتعين عليهم امتلاك اللياقة البدنية اللازمة لأداء أنشطة تصفها الوكالة بأنها "شاقة"، بما في ذلك رفع الأوزان الثقيلة والزحف.

وعلاوة على ذلك، يتعين على المتقدمين التفكير مليا في مدى استعدادهم للابتعاد عن أصدقائهم وعائلاتهم خلال المهمات الفضائية الطويلة.

وأشارت "ناسا" في شروط التقديم إلى أنه: "يجب أن يكون المتقدم مستعدا للانطلاق في مهمات فضائية تستمر 12 شهرا أو أكثر، مع تقبل العزلة الشديدة، وظروف المعيشة القاسية والمحدودة الإمكانات، والانفصال عن الأحباء".

برنامج تدريبي يمتد لعامين

إذا استوفى المتقدم جميع هذه المتطلبات، ونجح في اجتياز المقابلة الشخصية المباشرة، فقد يحصل على دعوة للانضمام إلى برنامج تدريب رواد الفضاء، الذي يستمر نحو عامين.

وعقب استكمال هذه المرحلة التدريبية، تتخذ "ناسا" قرارها النهائي بشأن اختيار رواد الفضاء.

جدير بالذكر أنه منذ ستينيات القرن الماضي، اختارت "ناسا" أكثر من 370 شخصا للتدرب بوصفهم مرشحين ليصبحوا رواد فضاء.

وكانت آخر جولة توظيف أجرتها الوكالة في عام 2024، عندما اختارت 10 رواد فضاء فقط من بين أكثر من 8 آلاف متقدم.