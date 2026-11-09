وفي مقابلته مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأميركية، والتي بثت الأحد، قال ترامب إن مسألة وجود الأجسام الطائرة المجهولة تعد "واحدة من أكثر القضايا التي يسألني الناس عنها في أحاديثهم الخاصة معي".

وعندما سئل عن مزاعم تفيد بوجود برنامج سري لدراسة هذه الظواهر، يجري إخفاؤه حتى عن رئيس الولايات المتحدة نفسه، أجاب ترامب: "لم أسمع عن ذلك".

وأضاف: "إذا كان مثل هذا البرنامج موجودا بالفعل، فسأكتشف أمره فور انتهاء هذه المقابلة".

وتابع قائلا: "أنا لست من المؤمنين كثيرا بهذه الأمور، لكنني جلست في المكتب البيضاوي، خلال ولايتي الأولى، وقليلا خلال ولايتي الثانية، والتقيت طيارين من سلاح الجو، وهم أشخاص رائعون حقا ويتمتعون بشخصيات قوية ومتزنة".

وأشار إلى أن: "هؤلاء ليسوا من الأشخاص الذين يمكن وصفهم بأنهم من أنصار نظريات المؤامرة. إنهم لا يعرفون حتى ماذا يعني ذلك".

وبحسب ترامب فإن هؤلاء الطيارين أخبروه "بأمور غريبة للغاية"، مثل أجسام دائرية كانت تحلق بالقرب من مقاتلاتهم من طراز "إف-22"، بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف سرعة تلك الطائرات.

وكانت وثائق جديدة أصدرتها وزارة الدفاع الأميركية الشهر الماضي قد كشفت عن شهادات لعملاء فيدراليين قالوا إنهم شاهدوا أجساما طائرة مجهولة الهوية، حسبما ذكرت صحيفة "ميترو" البريطانية.

وتضمنت الوثائق رواية عن مشاهدة "جسم مثلث الشكل، كبير الحجم، أسود داكن، لا يعكس الضوء"، يتراوح امتداد جناحيه بين 2.7 إلى 4.6 أمتار.

ووفقا للرواية، شاهد العملاء الجسم وهو "ينفذ صعودا عموديا بطيئا ومنضبطا تماما"، في حركة جرت "بصمت مطلق دون صدور أي صوت"، قبل أن يتوقف عن الحركة "بشكل فوري".