وجاء إعلان رينر، البالغ من العمر 37 عاما، بصورة مفاجئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال: "اسمي تيدي رينر، واليوم أقول لكم: أنا مرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027".

ويعد رينر أحد أشهر الشخصيات الرياضية في فرنسا، ويدخل السباق الرئاسي في وقت تتصدر فيه مرشحة اليمين مارين لوبان استطلاعات الرأي المتعلقة بخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في العام المقبل.

إعلان رينر

في مقطع الفيديو الذي أعلن فيه ترشحه، تحدث رينر عن تجربته الرياضية وقدرته على مواجهة التحديات، قائلا: "لطالما كان القتال جزءا مني. أعرف جيدا معنى أن تقاتل، وأن تسقط، وأن تنهض مجددا في كل مرة".

وتطرق رينر إلى الانتقادات التي يتوقع أن يتعرض لها بسبب افتقاره إلى الخبرة السياسية، قائلا: "أعرف ما سيقوله الناس عني: إنه مجنون. إنه ليس من أبناء المؤسسة السياسية. لا يعرف قواعد اللعبة. لم يمارس السياسة من قبل".

لكنه رد على هذه الانتقادات المحتملة بالقول: "إذا كان رفضي إحناء رأسي، ورفضي للفوضى، يجعلني مجنونا، فنعم، أنا مجنون تماما"، حسبما أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

يعتزم مواصلة مسيرته الرياضية رغم الترشح للرئاسة

في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أكد رينر أنه يعتزم مواصلة مسيرته الرياضية بالتزامن مع حملته للانتخابات الرئاسية.

وأوضح أنه لا يرى بالضرورة تعارضا بين طموحاته السياسية واستمراره في ممارسة رياضة الجودو على أعلى المستويات.

وذهب رينر إلى أبعد من ذلك، مؤكدا أنه يخطط للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في لوس أنجلوس عام 2028، حتى إذا نجح في الوصول إلى قصر الإليزيه.

سجل أولمبي حافل بالإنجازات

يعد رينر من أبرز الرياضيين في تاريخ الجودو، ويمتلك سجلا استثنائيا من الإنجازات على المستويين الأولمبي والعالمي.

فقد أحرز الميدالية الذهبية في منافسات الوزن الثقيل للرجال خلال ثلاث دورات أولمبية: أولمبياد لندن 2012، وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وأولمبياد باريس 2024.

كما فاز بميداليتين ذهبيتين في منافسات الفرق المختلطة خلال أولمبياد طوكيو 2020 وباريس 2024.

ولن يكون رينر أول نجم بارز في رياضة الجودو الفرنسية ينتقل إلى العمل السياسي.

فقد سبقه بطل الجودو الفرنسي دافيد دوييه، الذي انتخب عضوا في البرلمان الفرنسي عام 2009.

وتولى دوييه لاحقا منصب وزير الرياضة في فرنسا، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2011 حتى مايو 2012.