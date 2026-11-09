وبين الحاجة إلى الدراسة واستخدام الهاتف للتنقل ليلا والوصول إلى المرافق الصحية، تضطر الأسرة إلى حساب كل دقيقة من عمر البطارية، خشية نفادها وترك الخيمة في ظلام كامل.

وتقول ميساء (41 عاما) لسكاي نيوز عربية إن اثنين من أطفالها يدرسان في المرحلة الابتدائية، بينما يدرس الثالث في المرحلة الإعدادية، ويتلقون تعليمهم داخل نقاط مؤقتة ثلاثة أيام أسبوعيا.

لكن المشكلة تبدأ بعد عودتهم إلى الخيمة، إذ لا تستطيع الأم منح كل طفل أكثر من نصف ساعة تقريبا للدراسة تحت ضوء الهاتف، قبل أن تنتقل به إلى شقيقه.

وتستذكر ميساء تفوق أبنائها قبل الحرب، مشيرة إلى أن المستوى الدراسي لابنها في المرحلة الإعدادية تراجع بعدما كان من الأوائل، بينما أصبحت متابعة دروس الطفلين الأصغر سنا مهمة شاقة في غياب الإضاءة المناسبة.

بطارية معطلة وكهرباء باهظة

لا تملك الأسرة بديلا يمكن الاعتماد عليه، فقد تعطلت بطاريتها خلال السنة الأولى من الحرب، ولم تتمكن من شراء أخرى بسبب ارتفاع الأسعار.

أما الحصول على الكهرباء من المولدات التجارية، فتقول ميساء إن تكلفته تصل إلى نحو 35 شيكلا للكيلوواط الواحد، وهو مبلغ يفوق قدرة أسرة تعتمد على راتب متقطع للزوج يبلغ ألف شيكل كل 100 يوم.

لذلك تناشد ميساء الجهات المعنية توفير كشافات ومصادر إضاءة وبطاريات للعائلات النازحة، حتى يتمكن الأطفال من الدراسة من دون ربط مستقبلهم الدراسي ببطارية هاتف قد تنفد في أي لحظة.

هواتف مستعارة للدراسة

تتكرر المعاناة في مواصي خان يونس، حيث تقيم المعلمة ولاء كامل مع أطفالها الأربعة داخل خيمة.

وبعد انتهاء عملها، تحاول ولاء متابعة واجبات أطفالها، لكنها لا تستطيع الجلوس معهم مساء إلا إذا تمكنت من شحن هاتفها أو هاتف زوجها.

وتلجأ أحيانا إلى استعارة هاتف أحد الجيران، أو تستغل ساعات الصباح قبل توجهها إلى العمل لمراجعة دروس أبنائها.

وترى ولاء أن نصف ساعة تحت ضوء الهاتف لا تعادل ساعتين من الدراسة والتركيز كان يمكن توفيرهما في الظروف الطبيعية، مؤكدة أن غياب الكهرباء انعكس على تحصيل أطفالها رغم خبرتها في مجال التعليم وحرصها على متابعتهم.

أما محمود النجار (45 عاما)، وهو أب لثلاثة أبناء في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، فيستخدم هاتفه لمتابعة الواجبات التي ترسلها المدرسة عبر مجموعات "واتساب"، إلى جانب الكتيبات التعليمية الصغيرة.

ويقول إن كل طفل يحصل، في أفضل الأحوال، على نحو 15 دقيقة لاستخدام الهاتف في الدراسة، بسبب الحاجة إليه نهارا للتواصل ومتابعة الأخبار، وليلا لإنارة الخيمة ومحيطها.

ويعزو النجار تراجع مستوى أبنائه إلى انقطاع الكهرباء، وعدم ملاءمة الخيمة للدراسة، وانشغال الأسرة يوميا بتوفير المياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

التعليم يتجاوز الواجبات

يحذر استشاري الصحة النفسية الدكتور محمود البرغوثي من أن تأثير هذه الظروف لا يقتصر على صعوبة حل الواجبات، بل يمتد إلى قدرة الأطفال على التركيز واستعادة انتظامهم الدراسي.

وقال البرغوثي لسكاي نيوز عربية إن الجهات التعليمية تشرف على أكثر من 35 نقطة تعليمية، بينما يقتصر الدوام في كثير من المبادرات على ثلاثة أيام أسبوعيا، ما يجعل الدراسة المنزلية ضرورية لاستكمال ما يتلقاه الأطفال.

لكن استخدام الهاتف مصدرا للإضاءة وأداة لمتابعة الدروس يشتت انتباه الطفل، فيما لا توفر الخيام بيئة بصرية أو سمعية مناسبة، ولا تسمح بساعتين أو ثلاث ساعات من الدراسة المنزلية يوميا.

ويحذر البرغوثي من اتساع الفجوة التعليمية، موضحا أن آثار الانقطاع لا تتوقف عند التحصيل الأكاديمي، بل تشمل اكتساب مهارات التواصل والتعاون والقيم الاجتماعية، فضلا عن تأثيرها في الاستقرار النفسي والأسري.

جيل يدرس في العتمة

بدأ الانهيار الشامل لقطاع الكهرباء في غزة خلال أكتوبر 2023، بعدما توقفت إمدادات الكهرباء والوقود، ثم تعطلت محطة التوليد الوحيدة في 11 أكتوبر إثر نفاد الوقود، وسط أضرار واسعة لحقت بشبكات النقل والتوزيع.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن نحو 700 ألف طفل في غزة حرموا من التعليم النظامي الحضوري طوال ما يقارب ثلاثة أعوام دراسية، بينما تفتقر الأسر إلى الكهرباء والمساحات الهادئة اللازمة للدراسة بعد حلول الظلام.

ومع استمرار الأزمة، يعتمد السكان على ألواح شمسية محدودة ونقاط شحن تجارية ومولدات تتأثر بارتفاع الأسعار وشح الوقود وقطع الغيار.

وبين هاتف تتناوب عليه أيدي الأطفال، وأم تقسم دقائق الضوء بينهم، وبطارية يخشى الجميع نفادها، تحاول عائلات غزة حماية ما تبقى من تعليم أبنائها، في معركة يومية تبدأ بعد غروب الشمس.