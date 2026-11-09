التقى مادورو بعدد من رجال الدين المعتمدين في السجن، بمن فيهم كاهن مسيحي وحاخام يهودي، وفقا لـ 6 أشخاص على دراية بظروف احتجازه، تحدثوا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهم، لعدم حصولهم على إذن بالتحدث إلى الصحافة.

جذور يهودية واهتمام متأخر

وأشارت الصحيفة إلى أن مادورو كان قد صرح علنا في وقت سابق بأن له جذورا يهودية، واصفا نفسه بأنه ينحدر من مجتمع يهودي "سفاردي" هاجر من جزر الأنتيل الهولندية إلى فنزويلا في وقت ما خلال القرن الماضي.

غير أن مقربين منه أشاروا إلى أنه لم يبد أي اهتمام بالديانة اليهودية إلا بعد القبض عليه.

وذكرت الصحيفة أن مادورو "الكاثوليكي الممارس"، سعى لكسب أصوات شريحة المسيحيين الإنجيليين المتنامية بسرعة في فنزويلا، وأقام علاقة وثيقة مع كاهن يتبنى أيديولوجيته الاشتراكية.

كما كان كل من مادورو وزوجته سيليا فلوريس وخليفته ديلسي رودريغيز من أتباع "ساتيا ساي بابا"، وهو معلم روحي هندي راحل.

وفي أقل من عام على إطاحة القوات الأميركية به والقبض عليه، شهدت فنزويلا تحولا جذريا، إذ انتقلت من كونها خصما لواشنطن إلى وضع أشبه بـ"المحمية" التابعة لها.