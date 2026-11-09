وبحسب تقرير نشرته شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن الوثيقة النادرة تكشف عن تفاصيل التغطية التأمينية لهيكل تايتانيك الفولاذي، قبل رحلتها الأولى والأخيرة التي انتهت بكارثة تاريخية مروعة.

وتحمل الوثيقة أهمية تاريخية استثنائية، إذ إنها النسخة الوحيدة المعروفة من سجل تأمين يغطي هيكل السفينة خلال التجارب البحرية التي سبقت دخولها الخدمة ونقل الركاب.

ومن المنتظر طرح الوثيقة في المزاد للبيع في يوم 21 نوفمبر الجاري، إذ تنظم هذا المزاد دار "هنري ألدريدج آند سون" في مدينة ديفايس البريطانية، وسط توقعات بتحقيق سعر مرتفع.

سعر الوثيقة

يقدر الخبراء سعر وثيقة التأمين بين 30 و50 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يجعل التنافس عليها جاذبا لاهتمام هواة جمع المقتنيات التاريخية والوثائق البحرية النادرة حول العالم.

وتعود الوثيقة إلى شركة "أتلانتيك ميوتشوال للتأمين"، وهي واحدة من الشركات التي حصلت على حقوق التأمين على الباخرة العملاقة، إذ بلغت فيمة التأمين على الهيكل الفولاذي نحو 100 ألف دولار.

وبحسب تقرير "بي بي سي"، فقد وقعت الوثيقة في 27 مارس 1912، أي قبل 19 يوما فقط من غرق الباخرة، في أولى رحلاتها التي كانت متجهة إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة.

وأودى حادث الغرق، الذي وقع يوم 15 أبريل 1912، بحياة نحو 1500 شخص، وذلك بعد اصطدام الباخرة تايتانيك بجبل جليدي، قبل أن تنقسم إلى نصفين، وتغوص في مياه المحيط الأطلسي الشمالي.

وتشير تفاصيل الوثيقة إلى حصول ملاكها على تغطية تأمينية لمدة عام واحد، بدأ في 30 مارس 1912 حتى 29 فبراير 1913، بينما يقدر الخبراء القيمة المالية للتأمين بسعر اليوم بنحو 3.5 مليون دولار أميركي.

وتضمنت الوثيقة إضافة مكتوبة بخط اليد، تضمنت أن التأمين على الباخرة يشمل رحلة نقلها من بلفاست إلى ساوثهامبتون، وهي رحلة سبقت انطلاق رحلتها التجارية، وأبحرت في 31 مارس 1912.

بالإضافة إلى ذلك، شملت التغطية مخاطر التجارب البحرية المحتملة خلال الرحلة، وهو تفصيل يمنح الوثيقة أهمية إضافية، بوصفها دليلا على التأمين على السفينة قبل استقبال الركاب.

أكبر شركة تأمين أميركية

تعد شركة "أتلانتيك ميوتشوال" التي منحت وثيقة التأمين على الباخرة تايتانيك، واحدة من أقدم مؤسسات التأمين الأميركية، إذ تأسست في عام 1838، وأصبحت بحلول منتصف القرن 19 الأكبرفي أميركا الشمالية.

أما شركة "أوشيانيك ستيم نافيغيشن"، المالكة للباخرة العملاقة تايتانيك، والعميل المستفيد من الوثيقة، فقد تعاقدت مع أتلانتيك ميوتشوال لتقديم تغطية تأمينية للسفينة تفوق أي شركة منفردة أخرى.

وبحسب دار المزادات الشهيرة "هنري ألدريدج آند سون"، فإن الوثيقة لا مثيل معروف لها، إذ لم يجر العثور على سجلات لبيع بوليصة تأمين أصلية أخرى تخص تايتانيك أو إحدى شركات التأمين الرئيسة.