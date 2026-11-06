وذكرت أصالة في منشور على حسابها في "إنستغرام" تفاصيل تتعلق بالسرقة التي طالت مجوهراتها.

وأوضحت أصالة أن الحادثة وقعت في المحطة الأخيرة من جولتها، بعدما عادت إلى الفندق عقب إحيائها حفلا غنائيا في ديترويت.

واكتشفت أصالة في صباح اليوم التالي، اختفاء علبة مجوهراتها بالكامل، لتدرك أنها تعرضت للسرقة.

وأشارت أصالة إلى أن سبب حزنها ليس بسبب القيمة المادية لمحتويات علبة المجوهرات، وإنما نظرا لما تحمله القطع المسروقة من ذكريات مهمة بالنسبة لها مرتبطة بأشخاص وإنجازات وذكريات.

ووفق أصالة فقد توافدت قوات الشرطة إلى الفندق فور الإبلاغ عن السرقة، إلا أنها لم تتلقَ أي أخبار جديدة منذ ذلك الوقت.

وأكدت أصالة أنها لم تتكلم عن حادثة السرقة فور حدوثها، لأنها لم تكن تريد أن تعكر هذه التجربة فرحتها بنجاح جولتها في أميركا.