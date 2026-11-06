وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطبيبة هي شقيقة وزير مصري سابق، وكانت تقيم بمفردها داخل الشقة، قبل أن ينقطع تواصلها مع المحيطين بها عقب وفاة زوجها.

وتوجهت قوة أمنية إلى الشقة لتنفيذ حكم قضائي بإخلائها، على خلفية نزاع إيجاري وتوقف المستأجرة عن سداد الإيجار لسنوات.

وعند فتح باب الشقة، عثرت القوة على رفات الطبيبة بجوار السرير داخل إحدى الغرف، فأخطرت الجهات المختصة بالواقعة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن تقرير الطب الشرعي أن الوفاة حدثت قبل اكتشاف الرفات بنحو 3 سنوات.

وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.