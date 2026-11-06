وكشفت وثائق قرار صادر عن لجنة العمل العادل الأسترالية، قُدم، الثلاثاء، أن رئيس الطهاة الإيطالي دافيدي تامبوريلا فُصل من عمله في مطعم "لا كوستا" يوم 20 مايو.

وجاء قرار فصل تامبوريلا بعد أسبوعين من استدعائه للاجتماع مع مديره إليوت إنغرام، لمناقشة ما وصفته الإدارة بأنه "مخاوف تتعلق بأدائه الوظيفي".

وكان من بين تلك المخاوف رفض الطاهي الإيطالي وضع الأناناس على البيتزا، مبررا موقفه بأن القيام بذلك يمثل "إهانة لثقافته"، وفقما ذكر موقع صحيفة "الغارديان" البريطانية.

خلاف البيتزا يهدد إقامة الطاهي في أستراليا

كان الطاهي الإيطالي قد أمضى أكثر من 3 سنوات في إجراءات الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة الأسترالية من الفئة 186، وهي تأشيرة تعتمد على كفالة صاحب العمل وتتيح للعامل الأجنبي الحصول على الإقامة الدائمة.

ووفق إنغرام فإنه انتظر أطول فترة يسمح بها القانون قبل إبلاغ السلطات بأنه لم يعد يوظف تامبوريلا، آملا في الموافقة على طلب تأشيرة الطاهي قبل أن يصبح ملزما قانونيا بسحب كفالته، لكن الموافقة لم تصدر في الوقت المناسب.

ونتيجة لذلك، أصبح العامل المهاجر، الذي كان يحمل إقامة مؤقتة، مضطرا إلى بدء إجراءات الحصول على تأشيرة الفئة 186 من جديد.

طلبية بقيمة 15 ألف دولار تشعل الخلاف

شرح إنغرام أمام لجنة العمل العادل الأسترالية الظروف التي أدت إلى تصاعد الخلاف، قائلا: "استضفنا مناسبة كبيرة في المطعم، وكان الحاضرون ينفقون أكثر من 15 ألف دولار، ثم جاء الشخص الذي كان سيتحمل تكلفة المناسبة بالكامل وقال: اسمع، أريد الحصول على بيتزا باللحم والأناناس".

واستمعت اللجنة إلى إفادة تفيد بأن تامبوريلا أقرّ بأن هذه كانت المرة الثالثة التي يرفض فيها تنفيذ توجيه من هذا النوع.

وبدلا من الاستجابة لطلب صاحب المطعم، طلب منه أن "يتحقق من مدى أهمية عدم وضع الأناناس على البيتزا بالنسبة إلى الإيطاليين".

ورغم أن إنغرام أقرّ بأن البيتزا المغطاة بالأناناس، التي تثير انقساما واسعا بين محبي هذا الطبق، ليست خياره المفضل شخصيا، فإنه أوضح أن خبرته الطويلة في قطاع الضيافة علمته ضرورة التحلي بالمرونة.

وتكتسب هذه الواقعة طابعا ساخرا في ولاية كوينزلاند الأسترالية، حيث تحظى فاكهة الأناناس بشعبية كبيرة إلى درجة تشييد مجسم ضخم لها تكريما لمكانتها.

وفي ولاية تحتفي بهذه الفاكهة الاستوائية إلى هذا الحد، قد يرى كثيرون أن رفض استخدامها على البيتزا يمثل بحد ذاته نوعا من الإساءة.