ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شرطة دي موين أن المشتبه بها، جينيفر كريستين بليدجر (39 عاما)، أطلقت النار على زميلتين داخل المكتب، قبل أن تواصل إطلاق النار أثناء فرارها من المبنى.

ووفقا للشرطة، وقفت المتهمة فوق إحدى الضحيتين وأطلقت عليها النار مجددا، فيما أصيب موظف ثالث إثر سقوطه أثناء محاولته الهرب.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة، بول باريزيك، أن المصابين امرأتان تبلغان 45 و53 عاما، ورجل يبلغ 55 عاما، مشيرا إلى أنهم يتلقون العلاج في المستشفى، وأن حالاتهم مستقرة وإصاباتهم لا تهدد حياتهم.

وأضاف أن إطلاق النار وقع في الطابق الثاني من مكتب البريد، داخل منطقة مخصصة للموظفين وغير متاحة للجمهور، مشيرا إلى أن شهودا سمعوا ما بين 10 و12 طلقة نارية.

وبدأت الشرطة تلقي بلاغات عن الحادث نحو الساعة 9:10 صباحا بالتوقيت المحلي، ووصل عناصرها إلى الموقع خلال 3 دقائق، قبل اعتقال المشتبه بها عند الساعة 9:21 صباحا على مسار قريب للدراجات، دون أن تبدي مقاومة.

وعثرت الشرطة على مسدس عيار 9 ملم في مكان اعتقال المتهمة.

وتواجه بليدجر تهمتين بالشروع في القتل، وتهمتين بالإيذاء المتعمد الذي تسبب في إصابات خطيرة، إضافة إلى تهمة الترهيب.

وأعلنت خدمة التفتيش البريدية الأميركية مشاركتها في التحقيق إلى جانب الشرطة المحلية وشرطة الولاية ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

من جانبها، قالت حاكمة أيوا كيم رينولدز إنها تتابع تطورات الحادث مع إدارة السلامة العامة، معربة عن تضامنها مع المتضررين وتقديرها لسرعة استجابة أجهزة إنفاذ القانون.