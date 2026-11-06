وجاء منح الفنانة يسرا جائزة "الإنجاز مدى الحياة في السينما العربية"، خلال حفل الافتتاح الذي أقيم مساء الخميس 5 نوفمبر 2026.

جاء التكريم تقديرا لمسيرتها الفنية الممتدة، وما قدمته من تجارب سينمائية متنوعة وإسهامات بارزة أثرت تاريخ السينما المصرية والعربية.

وقام وزير الإعلام البحريني رمزان بن عبد الله النعيمي بتسليم الجائزة للفنانة يسرا.

خلال تسلمها الجائزة، أعربت يسرا عن سعادتها البالغة بهذا التقدير، وقالت في كلمتها:"مر على مشواري الفني 50 سنة من عمري.. أحب الفن وأقدره، والحب الذي بيني وبين الجمهور في كل مكان في العالم سببه الفن".

"أنا تشرفت بأنني تعاملت مع أهم الناس في تاريخ الفن المصري والعربي، ولم أشعر بمرور السنوات الخمسين هذه".

وأضافت : "أود التأكيد أنني أعيش بوجودكم ومحبتكم ومساندتكم، ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ أوطاننا"

ويعرض مهرجان البحرين السينمائي، الذي يستمر حتى 10 نوفمبر، نحو 90 فيلما ضمن أقسام وبرامج متعددة، منها قسم الأفلام البحرينية، وقسم الأفلام الوثائقية، وقسم أفلام التحريك، وقسم أفلام الطلبة.

وضمن قسم الأفلام الروائية القصيرة، يشارك الفيلم الفلسطيني "منع أمني" للمخرج تامر شوامرة، والفيلم المغربي "حدائق الجنة" للمخرجة صونيا الطراب، والفيلم المصري "آخر المعجزات" للمخرج عبد الوهاب شوقي، والفيلم اللبناني "لآخر رقصة" للمخرجة نور عقيقي، والفيلم السوري "نهار عابر" للمخرجة رشا شاهين.

وقال وزير الإعلام البحريني رمزان بن عبد الله النعيمي في الافتتاح إن البحرين تمتلك إرثا ثقافيا وفنيا راسخا وتجربة سينمائية رائدة أسهمت على مدى عقود في إثراء الحركة الثقافية في المملكة، مشيرا إلى أن المهرجان يمثل امتدادا لهذا الإرث ويعكس ما تتمتع به المملكة من طاقات إبداعية.

وأشاد النعيمي بتوسع المشاركة الدولية في الدورة السادسة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تطورا مهما في مسيرة المهرجان وتفتح آفاقا أوسع للتبادل الثقافي والفني والتفاعل بين التجارب السينمائية المختلفة.

ويتضمن برنامج المهرجان ورشة عمل بعنوان "فن اختيار الممثلين.. من تجربة الأداء إلى الشاشة" تقدمها المنتجة التنفيذية وخبيرة اختيار الممثلين ميراندا ديفيدسون، وأخرى بعنوان "من مرحلة الإنتاج إلى موقع التصوير.. دور مساعد المخرج في صناعة الأفلام" يقدمها المخرج والمنتج السينمائي علي السباعي، إضافة إلى جلسة نقاشية حول الملكية الفكرية بعنوان "ما وراء الشاشة.. حقوق لا تظهر في شارة النهاية" تتحدث فيها المحامية البحرينية فاتن الحداد.