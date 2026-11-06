يأتي هذا القرار في ظل ارتفاع أسعار الطماطم محليا نتيجة تراجع الإنتاجية في منطقة سوس - ماسة، التي تعد المنطقة الرئيسية لإنتاج الطماطم في البلاد، إلى جانب زيادة تكاليف الأسمدة والوقود.

وأوضح أضرضور، الخميس، أن السلطات أبلغت المصدرين المتجهين إلى الأسواق الإفريقية بهذا القرار، دون تقديم تفاصيل إضافية.

من جانبه، أكد مصدر حكومي، طلب حجب هويته، أن التعليق "مؤقت" ويهدف إلى المساعدة في تنظيم السوق، مشيرا إلى أن الصادرات "ستستأنف قريبا".

ولفت المصدر إلى أن الطماطم الأغلى ثمنا التي تُشحن إلى الأسواق الأوروبية قد استثنيت من هذا القرار.

ويحتل المغرب المرتبة الثانية على قائمة أكبر مصدر للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي، لكن حجم صادراته إلى الأسواق الإفريقية يبقى صغيرا نسبيا.

ولم يجب المتحدث باسم الحكومة المغربية، سمير بلفقيه، بشكل مباشر على سؤال حول وقف الصادرات، لكنه شدد على أن الحكومة تعطي الأولوية لـ"السيادة الغذائية".

وكان وزير المالية، فوزي لقجع، قد أعلن الأسبوع الماضي أن الحكومة ستنظم صادرات المواد الغذائية للمساعدة في خفض الأسعار.

وقد أبقت الحكومة المغربية على دعم النقل للمساعدة في استقرار أسعار المواد الغذائية، وتخطط لإنشاء شركات توزيع إقليمية لتقليل عدد الوسطاء وخفض التكاليف.

وسجلت الصادرات الزراعية المغربية ارتفاعا بنسبة 4.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 33.1 مليار درهم (ما يعادل 3.4 مليار دولار) خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري.