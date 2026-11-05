واستخدم اللصوص آلة رفع مزودة بذراع لاقتلاع جهاز الصراف الآلي من متجر تابع لسلسلة "كو-أوب"، قبيل الساعة الثالثة من فجر الأربعاء.

وبعد انتزاع الجهاز، أضرم الجناة النار في الآلية التي تستخدم في أعمال البناء والرفع وتجمع بين وظائف الرافعة الشوكية والتقليدية، قبل أن يفروا حاملين جهاز الصراف الآلي، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

انفجار هائل

واستيقظ سكان قرية فيني كومبتون، الواقعة في مقاطعة وركشير البريطانية، على وقع انفجار هائل وحريق ضخم أدى إلى ذوبان سطح الطريق في الشارع الرئيسي للقرية.

وبحسب السكان في موقع الحادث، فإن قوة الانفجار تسببت في تشقق الزجاج المزدوج لنوافذ بعض المنازل، كما أدت الحرارة الشديدة إلى ذوبان مزاريب تصريف مياه الأمطار.

ودعت شرطة مقاطعة وركشير كل من يمتلك معلومات قد تساعد في التحقيق في الهجوم إلى التواصل معها.

وطلبت الشرطة خصوصا من الأشخاص الذين لديهم تسجيلات كاميرات مراقبة أو كاميرات مثبتة عند أبواب المنازل تقديمها للمحققين.

جدير بالذكر أنه لم تكن هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها اللصوص جهاز الصراف الآلي الموجود في المتجر التابع تابع لسلسلة "كو-أوب".

ففي يونيو 2019، تعرض المتجر لهجوم مماثل، عندما استخدم لصوص حفارة مسروقة لاقتحام جداره الأمامي خلال ساعات الفجر، ما أدى إلى تدمير واجهته بهدف سرقة جهاز الصراف الآلي.