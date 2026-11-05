وقالت الداخلية المصرية في بيان على حسابها الرسمي في "فيسبوك" إنه "في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بوضع مجسم لجثة على خلفية سيارته والتجول بها بعدد من الشوارع بالقاهرة بطريقة من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين".

وأضاف بيان الداخلية: "بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة (منتهية التراخيص) وقائدها وقت ارتكاب الواقعة (مدير مطعم – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف أنه بتاريخ 1 الجاري قام بإعداد المجسم المشار".

ووفق البيان فقد قام الشخص بعمل المجسم من خلال "لف وسادة بقطعة قماش بيضاء ووضع مادة حمراء عليها بالإضافة إلى وضع كمية من القطن داخل بنطال وأسفلها حذاء. وقام بوضعهم بخلفية سيارته على النحو الوارد بمقطع الفيديو، وذلك في إطار الاحتفال بأحد الأعياد الخارجية".

واختتم البيان بالتأكيد على أنه "تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية".