واعتبر بعض المتابعين منشور كارداشيان احتفالا بالفوز الكبير الذي حققه الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي، رغم صداقتها الوثيقة مع إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

واتهم بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كارداشيان، البالغة 46 عاما، بعدم مراعاة مشاعر عائلة ترامب، عقب انتخابات الثلاثاء التي أسفرت عن انتقال السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ إلى الديمقراطيين.

منشور يثير الجدل

كتبت كارداشيان في منشورها: "صباح الخير يا أميركا"، الأمر الذي أثار تفسيرات سياسية لدى بعض المتابعين.

وأوضح آخرون أن المنشور لم يكن في الواقع إشارة مباشرة إلى نتائج الانتخابات، إذ كانت كارداشيان تستعد للظهور في برنامج "صباح الخير يا أميركا"، الذي تبثه شبكة "إيه بي سي"، للترويج للموسم الجديد من مسلسلها.

ومع ذلك، دفع نشر العبارة من دون توضيح سياقها بعض المتابعين إلى الاعتقاد بأنها تحتفل ببداية مرحلة سياسية جديدة في الولايات المتحدة بعد فوز الديمقراطيين.

وسرعان ما انهالت التعليقات الساخرة على منشورها، إذ كتب أحد المستخدمين عبر منصة "إكس": "هل تعتقدون أنها نشرت هذا قبل الاطمئنان على صديقتها المقربة إيفانكا أم بعد ذلك؟"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف مستخدم آخر: "تبدين جميلة، لكننا نعرف أنك من أنصار حركة ماغا"، في إشارة إلى حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" الداعمة لترامب.

كما نشر أحد المنتقدين صورة قديمة لكارداشيان إلى جانب الرئيس ترامب، وعلق عليها قائلا: "لم ننس ذلك يا عزيزتي".

علاقة وثيقة مع إيفانكا ترامب

جمعت كارداشيان وإيفانكا علاقة صداقة وثيقة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تعاون نجمة تلفزيون الواقع مع الرئيس ترامب في عدد من المبادرات المتعلقة بإصلاح نظام العدالة الجنائية والسجون.

وفي عام 2018، أمضت كارداشيان نحو ساعة في البيت الأبيض، حيث التقت جاريد كوشنر، صهر ترامب وزوج إيفانكا، كما أجرت محادثات مع الرئيس بشأن قضية أليس جونسون، التي كانت تقضي عقوبة السجن المؤبد.

وكانت جونسون قد دخلت السجن عام 1996، بعد إدانتها في قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، إثر إدلاء 15 شخصا من المتورطين في القضية بشهاداتهم ضدها، مقابل إسقاط التهم الموجهة إليهم.

وبعد لقائها ترامب، غادرت كارداشيان البيت الأبيض وتوجهت إلى منزل كوشنر وإيفانكا في واشنطن.

وفي وقت لاحق، حصلت جونسون على تخفيف لعقوبتها، ثم أصدر ترامب عفوا رئاسيا كاملا عنها.

صداقات كارداشيان مع المليارديرات تثير الانتقادات

لم تقتصر الانتقادات الموجهة إلى كارداشيان على علاقتها بإيفانكا، إذ سبق أن تعرضت لانتقادات بسبب صداقاتها الوثيقة مع عدد من المليارديرات، من بينهم مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس وزوجته لورين سانشيز.

وتأتي هذه العلاقات رغم أن كارداشيان أعلنت عام 2017 معارضتها لرئاسة دونالد ترامب.

ففي مقابلة مع مجلة "هاربرز بازار" في أغسطس من ذلك العام، ألمحت كارداشيان إلى أن ابنتها نورث ويست، التي كانت تبلغ حينها 4 سنوات، ستكون رئيسة أفضل للولايات المتحدة من ترامب.

وقالت في المقابلة: "يمكن لأي شخص أن يدير الولايات المتحدة بصورة أفضل. حتى ابنتي ستكون أفضل منه".