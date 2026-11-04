وجدد السيسي تهنئته للطالبة المصرية على هذا الإنجاز، كما وجّه الشكر إلى أسرتها التي وفّرت البيئة الداعمة والمحفزة لتحقيق هذا التميز.

وتبادل السيسي الحديث مع الطالبة ووالديها، مشجعا إياها على مواصلة الدراسة والاهتمام باللغة العربية.

ومنح السيسي الطالبة ميار نوط الامتياز من الطبقة الثانية، مؤكدا أنها تمثل قدوة ونموذجا يُحتذى به، وأن التكريم يأتي في إطار الحرص على إبراز النماذج الملهمة من النابغين والمتفوقين والموهوبين، والتعريف بإنجازاتهم وتقدير تفوقهم في مختلف المجالات.

كما أكد السيسي اهتمام مصر باللغة العربية، والارتقاء بمستوى تدريسها في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

واستمع الرئيس المصري إلى بيت من الشعر ألقته الطالبة ميار عثمان، كما التُقطت صورة تذكارية له مع الطالبة ووالديها.

من جانبها، اعتبرت ميار أن هذا الدعم والتشجيع يمثلان حافزا كبيرا لها لمواصلة مسيرة التميز وتشريف مصر، كما يشكلان دافعاً للنابغين والشباب بوجه عام لبذل المزيد من الجهد والعطاء وتحقيق المزيد من النجاحات.