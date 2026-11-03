وتعود تفاصيل الواقعة إلى مباراة جمعت مركز شباب طامية بفريق الساحة الشعبية، إذ أثار أداء الحكم غضب اللاعب، قبل أن يتطور اعتراضه إلى نشر المقطع الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع إدارة المركز إلى اتخاذ إجراءات بحقه، وفق وسائل إعلام مصرية.

شطب اللاعب ومخاطبة اتحاد الكرة

وبحسب القرار الصادر عن مركز شباب طامية، شملت العقوبات شطب اللاعب نهائيا من سجلات المركز، ومخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم ومنطقة الفيوم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن شطبه من سجلات الاتحاد.

كما قررت الإدارة وقف صرف جميع المستحقات المالية للاعب، وعرض الواقعة خلال جلسة عاجلة لمجلس الإدارة لمناقشة الإجراءات القانونية المترتبة عليها.

وبررت إدارة المركز قرارها بأن تصرف اللاعب يتعارض مع القيم الرياضية وقواعد الانضباط، ولا ينسجم مع مبادئ احترام الحكام والمؤسسات الرياضية.

اللاعب: القرار سيدمر مستقبلي الكروي

وفي روايته للواقعة عقب صدور قرار فصله، قال اللاعب إنه شعر بأن الحكم ظلم فريقه في بعض القرارات، وهو ما أثار غضبه، مضيفا أن الأمر ضايقه بشكل خاص بصفته قائد فريق الناشئين.

وأوضح أنه عاد إلى منزله غاضبا من نتيجة المباراة، التي رأى أن فريقه كان يستحق الفوز بها بعد نهايتها بالتعادل، فنشر المقطع عبر "تيك توك"، قبل أن يتدارك الأمر ويحذفه بعد نحو نصف ساعة، إلا أنه كان قد انتشر على نطاق واسع وتداوله مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر اللاعب أن تصرفه لا يستحق عقوبة الشطب، معربا عن خشيته من أن يؤدي القرار إلى تدمير مستقبله الكروي.