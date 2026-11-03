ففي وقت متأخر من ليلة الأحد، نشر الرئيس الأميركي على منصة "تروث سوشال" صورة تدمج وجهه مع وجه بريسلي في شبابه.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها ترامب هذه الصورة تحديدا، فقد سبق أن فعل ذلك في فبراير 2024، وسأل أنصاره عن رأيهم في هذا التشابه.

وكتب حينها: "لطالما قال الناس على مر السنين إنني وإلفيس نتشارك في الملامح. والآن تنتشر هذه الصورة في كل مكان. ما رأيكم؟".

ولم يقتصر هوس ترامب المستمر بملك الـ"روك آند رول" على ذلك، ففي مارس الماضي زار غريسلاند مقر إقامة إلفيس السابق، وتساءل بصوت مسموع عما إذا كان بإمكانه التغلب على المغني الراحل في شجار.

كما أشاد ببريسلي خلال تجمع انتخابي في مدينة توبيلو بولاية ميسيسيبي، مسقط رأس المطرب، عام 2018.

وقال حينها: "نحن نحب إلفيس. ربما لا ينبغي أن أقول هذا، قد تظنون أنني مغرور جدا وأنا لست كذلك، لكن باستثناء الشعر الأشقر، قيل لي في صغري إنني أشبه إلفيس. هل ترون ذلك؟ هل تصدقون هذا؟".

وأعاد الرئيس الآن نشر الصورة المدمجة التي تجمعه ببريسلي، وذلك قبيل اختبار انتخابي حاسم خلال فترته الرئاسية الثانية في البيت الأبيض.

ويخوض الجمهوريون انتخابات الثلاثاء وهم يتأخرون بفارق 9 نقاط في السباق نحو السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

واكتسب الديمقراطيون هذا التقدم في ظل تراجع نسب تأييد ترامب إلى 32 بالمئة فقط، وهو انخفاض يعود جزئيا إلى قراره بخوض مواجهة مع إيران وتداعيات ذلك على أسعار الطاقة.

ويعد هذا المستوى الأدنى على الإطلاق خلال فترتيه الرئاسيتين، وهو حتى أقل من مستوى التأييد الذي حظي به في أعقاب أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.