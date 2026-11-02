وقضت المحكمة يوم الجمعة الماضي بقبول الاستئناف الذي تقدم به المحامي سبحان بلال ضد وزارة التعليم، وألغت حكمين صادرين عن محكمتين أدنى درجة كانتا قد رفضتا دعواه، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأبطل حكم المحكمة العليا شهادة حكومية صدرت في أغسطس 2019، وتم استخدامها لإثبات استيفاء جبران راكا الحد الأدنى من المؤهلات التعليمية المطلوبة لترشحه في انتخابات عام 2024.

كما استجابت المحكمة أيضا لطلب مقيم الدعوى بسحب الوثيقة وإتلافها.

ويعيد حكم المحكمة إثارة تساؤلات بشأن أهلية جبران للاستمرار في منصبه، ومدى أحقيته في الترشح للانتخابات عام 2029، وما إذا كان قد يواجه إجراءات لعزله من منصبه أو إجراءات أخرى تهدف إلى إقالته.

ولا يترتب على حكم المحكمة بحد ذاته إقصاء جبران من منصبه أو حرمانه تلقائيا من الترشح في انتخابات مستقبلية، إذ يتطلب عزله اتخاذ إجراءات دستورية منفصلة.

ولم يعلق جبران، نجل الرئيس الإندونيسي السابق جوكو ويدودو، علنا على الحكم الصادر يوم الجمعة.

وسبق لجبران أن صرح بأنه لم يكن بإمكانه الحصول على درجة البكالوريوس دون إتمام المرحلة الثانوية أولا.