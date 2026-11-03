لا يعني تقديم تاريخ الميلاد لمتجر أن حسابك أصبح مخترقا، لكن المعلومة قد تفيد المحتالين إذا وصلت إليهم، خصوصا عند جمعها مع اسمك وعنوانك ورقم هاتفك أو بيانات منشورة على الإنترنت.

معلومات صغيرة.. وصورة أكبر

يحذر مركز شكاوى جرائم الإنترنت الأميركي من أن مشاركة تفاصيل شخصية، مثل تاريخ الميلاد وأسماء أفراد الأسرة والمدارس السابقة، قد تساعد المجرمين على تخمين كلمات المرور أو الإجابة عن أسئلة الأمان.

ولا يكفي تاريخ الميلاد وحده عادة للاستيلاء على حساب، لكن قيمته للمحتال تزداد عندما يكمل معلومات أخرى عن صاحبه.

وقد يستخدم المجرم بعض هذه التفاصيل لإقناعك بأنه يتصل من جهة تعرفك، قبل أن يطلب بيانات أكثر حساسية. لذلك، فإن معرفة المتصل باسمك أو تاريخ ميلادك لا تثبت هويته.

اترك ما لا تحتاج إلى تقديمه

يوصي المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني بالاكتفاء بالمعلومات الإلزامية عند الشراء، والتي تميز عادة بعلامة النجمة، وتجنب إنشاء حساب جديد إذا لم تكن بحاجة إليه.

وعندما يتيح المتجر الشراء بصفة ضيف، يمكن استخدام هذا الخيار لتقليل عدد الحسابات التي تحتفظ ببياناتك، مع الانتباه إلى أن المعاملة نفسها تظل تتطلب معلومات للدفع والتوصيل.

وإذا طلب الموقع تاريخ ميلادك، فتحقق مما إذا كان الحقل اختياريا، ولماذا تجمع المعلومة: هل للتحقق من العمر وتقديم الخدمة، أم لإرسال عروض تسويقية؟

هل تقدم تاريخا وهميا؟

إدخال تاريخ غير صحيح ليس حلا مناسبا لجميع المواقع؛ فقد تستخدمه بعض الجهات للتحقق من الهوية أو العمر أو استعادة الحساب.

والخيار الأبسط، عندما تكون المعلومة اختيارية، هو تركها دون إجابة. أما إذا كانت مطلوبة، فتحقق من هوية الجهة وسبب الطلب وسياسة الخصوصية قبل المتابعة.

رسالة تعرفك.. لكنها قد تخدعك

إذا وصلتك رسالة تطلب تحديث بيانات أو إجراء دفعة، فلا تعتمد على التفاصيل الشخصية الواردة فيها دليلا على صحتها.

افتح تطبيق الجهة أو موقعها الرسمي بنفسك، أو تواصل معها عبر رقم موثوق، بدلا من استخدام الرابط أو الرقم المرفق بالرسالة المشكوك فيها.

وقبل إدخال بياناتك للحصول على خصم جديد، اسأل نفسك: هل تستحق هذه الميزة مشاركة معلومة يمكنني الاحتفاظ بها؟