فالانتباه يساعد على تكوين الذكريات، ويصعب استرجاع تفاصيل لم نركز فيها جيدا عند تلقيها. لكن النسيان العابر لا يثبت أن الهاتف يسبب تلف الدماغ، ولا يكفي للحكم على أثر أدوات الذكاء الاصطناعي في القدرات المعرفية.

ابدأ بالمقاطعات الصغيرة

التنقل بين الرسائل والتطبيقات والعمل يقطع متابعة الأفكار. وقد تجد نفسك قد قرأت صفحة كاملة، دون أن تستطيع تذكر مضمونها، لأن انتباهك كان منشغلا بشيء آخر.

ويمكن البدء بإيقاف التنبيهات غير الضرورية، وإبعاد الهاتف خلال القراءة، وتخصيص وقت لمهمة واحدة قبل الانتقال إلى التالية.

والهدف هو منح المعلومات فرصة للفهم والربط بما تعرفه، بدلا من المرور عليها وسط مقاطعات متكررة.

تعلم شيئا جديدا

يشير المعهد الوطني الأميركي للشيخوخة إلى أن التعلم والأنشطة الذهنية قد يساعدان على دعم الصحة المعرفية، مع استمرار الحاجة إلى أبحاث تحدد مدى استمرار الفوائد وانتقالها إلى مهارات أخرى.

ويمكن اختيار نشاط تستمتع به، مثل تعلم لغة أو العزف أو ممارسة لعبة تتطلب التخطيط. كما تتيح القراءة المتأنية متابعة الأفكار واستعادة تفاصيلها ومناقشتها.

لكن هذه الأنشطة لا تقدم ضمانة لمنع الخرف، ولا تعني أن التفوق في لعبة ذهنية يحسن جميع جوانب الذاكرة.

حوّل المعلومة إلى مكان

تقوم تقنية "قصر الذاكرة" على ربط ما تريد حفظه بأماكن مألوفة، ثم استرجاعه عبر رحلة ذهنية في هذه الأماكن.

لحفظ قائمة مشتريات، تخيل الخبز عند باب المنزل، والحليب فوق الطاولة، والتفاح قرب النافذة. وعندما تستعيد مسارك داخل المنزل، حاول تذكر العنصر المرتبط بكل محطة.

وتشير أبحاث إلى أن التدريب على هذه الطريقة قد يحسن حفظ قوائم المعلومات واسترجاعها. لكنها تحتاج إلى ممارسة، وليست علاجا لأسباب النسيان المختلفة.

النوم جزء من التعلم

يساعد النوم على التعلم وتكوين الذكريات طويلة الأمد، بينما قد تؤثر قلته في الانتباه ومعالجة المعلومات والأداء في اليوم التالي.

لذلك، قد لا يكون اقتطاع ساعات النوم لإنجاز مزيد من العمل مكسبا فعليا، إذا جاء على حساب التركيز والقدرة على التذكر.

متى يحتاج النسيان إلى فحص؟

نسيان اسم أو إضاعة غرض من حين إلى آخر لا يعني بالضرورة وجود مرض. لكن التغير الملحوظ أو المتزايد في الذاكرة يستحق مراجعة الطبيب، خصوصا إذا أثر في إدارة المال أو الالتزام بالمواعيد أو أداء المهام المعتادة.

وقد ترتبط مشكلات الذاكرة بالنوم أو القلق أو الاكتئاب أو بعض الأدوية وأسباب صحية أخرى؛ لذلك يساعد تحديد السبب على اختيار التعامل المناسب.