وقالت الناطقة باسم مان في بيان، الأحد: "انطلقت رصاصة من مسدس عن طريق الخطأ بينما كان السلاح في علبته، مما تسبب بإصابة طفيفة للمخرج مايكل مان الذي تلقى العلاج وسيغادر المستشفى".

ونقل موقع "تي إم زي" المتخصص بأخبار المشاهير، وصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، أن مان (83 عاما) أطلق النار على ساقه.

وذكرت شرطة لوس أنجلوس أن مان نقل إلى المستشفى وحالته مستقرة، واصفة الحادث بأنه "عرضي".

ويعد مخرج أفلام "هيت" (1995)، و"كولاترل" (2004)، و"ذي لاست أوف ذي موهيكنز" (1992)، راميا متمرسا، بحسب مقربين منه.