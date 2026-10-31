وذكرت غرفة عمليات النجدة في مصر أنها تلقت بلاغا صباح السبت، من الخدمات المعينة على الطريق الأوسطي، يفيد بوقوع تصادم بين حافلة صغيرة (ميكروباص) كانت تقل عمالا تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما، وسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق، عند تقاطع محور الضبعة.

وأضافت أن الحادث أسفر عن وفاة 9 عمال وإصابة 25 آخرين.

وبينت التحريات الأولية أن المتوفيين والمصابين، من بينهم عمال، وأن عددا كبيرا منهم يقيمون بقرية تادرس التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وكانوا متجهين للعمل في إحدى المزارع.

وأشارت إلى نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث من الطريق.

وتحفظت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة على سائق الميكروباص، الذي يتلقى العلاج في المستشفى ضمن المصابين في الحادث.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.