هذا الرقم يعد بذلك أعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات عام 2004، باستثناء عمليات النقل عبر المترو والترام وقطارات الضواحي.

وعلى صعيد معدلات السفر لكل فرد، احتلت لوكسمبورغ صدارة القائمة بتسجيلها 46 رحلة لكل ساكن في عام 2025، وهو أعلى معدل في التكتل، خاصة مع إتاحة السفر المجاني بالدرجة الثانية في أنحاء البلاد.

وجاءت المجر في المركز الثاني بـ 35.9 رحلة لكل ساكن، ثم الدنمارك ثالثة بـ 35.6 رحلة، بينما حلت ألمانيا في المرتبة الرابعة بـ 35.3 رحلة.

ألمانيا تكتسح الأرقام

من حيث الأعداد المطلقة للمسافرين، تربعت ألمانيا على عرش الصدارة بفارق كبير، إذ أحصى مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" ما يقرب من 2.95 مليار مسافر على شبكة السكك الحديدية فيها خلال عام 2025، تلتها فرنسا بـ 1.3 مليار مسافر، ثم إيطاليا بـ 844 مليون مسافر.

وفي المقابل، سجلت ليتوانيا أدنى عدد من المسافرين بـ 5 ملايين فقط، وجاءت إستونيا في المركز قبل الأخير بـ 8 ملايين مسافر، ثم اليونان بـ 14 مليون مسافر.