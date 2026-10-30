ونشر حساب "رابيد ريسبونس 47" التابع للبيت الأبيض مقطع فيديو يظهر ترامب وهو يلوّح بالتزامن مع مرور الطائرة، واصفاً المشهد بأنه عرض خاص للأطفال المشاركين في تقليد جمع الحلوى بمناسبة الهالوين.

وبحسب تقرير لمراسلي البيت الأبيض، حلّقت الطائرة فوق المبنى عند الساعة 5:45 مساء الخميس 29 أكتوبر، قادمة من الجنوب، قبل أن تكرر المرور في الاتجاه المعاكس بعد دقيقتين.

تنبيه قبل التحليق بدقائق

وصدر إشعار عبر نظام "AlertDC" عند الساعة 5:24 مساء، أفاد بأن الجيش الأميركي سينفذ تحليقاً فوق منطقة المول الوطني خلال الساعة التالية. وبمقارنة التوقيت مع تقرير المراسلين، يكون الإشعار قد سبق المرور الأول بنحو 21 دقيقة.

لكن مجلس مدينة واشنطن انتقد قصر مهلة الإخطار، قائلاً إن التحذير وصل قبل نحو 15 دقيقة فقط، وإن العرض فاجأ كثيرين، بينهم أعضاء في المجلس.

وعبّر سكان عبر منصة "إكس" عن مخاوفهم من رؤية طائرة كبيرة تحلّق على ارتفاع منخفض، وقال أحدهم إنه اعتقد للحظات أن طائرة على وشك التحطم، فيما كتبت أخرى أن المشهد تسبب في "نوبة ذعر قصيرة" لها وللموجودين في الشارع.

تنسيق مع سلطات الطيران

وقال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية إن العرض جرى بالتنسيق معها، وإن تنفيذه استلزم تعليق حركة الطيران مؤقتا في مطار رونالد ريغان الوطني.

وكان ترامب قد أعلن للصحفيين، قبل بدء الاحتفال، أن الطائرة ستحلق فوق البيت الأبيض، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الأطفال، وأن العرض سيكون ممتعا لهم.

ورغم استخدام البيت الأبيض تسمية "إير فورس وان" في تعليقه على التحليق، فإن هذا الاسم يطلق رسميا على أي طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية عندما يكون الرئيس على متنها، فيما كان ترامب يشاهد الطائرة من الأرض خلال العرض.