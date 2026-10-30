وقال متحدث باسم الشرطة، وفق ما نقلته "سكاي نيوز" البريطانية: "تلقينا معلومات، والتحقيقات جارية، لكنها لا تزال في مراحلها الأولى".

وأضاف أن التحقيقات تستند إلى الأدلة وتضع احتياجات الضحايا والناجين في صميمها، مؤكدا أن الشرطة لن تكشف تفاصيل التحقيقات الجارية.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن التحريات تتعلق بادعاءات عن الاتجار بنساء ونقلهن إلى المقر الملكي في المرتفعات الاسكتلندية، دون أن تؤكد الشرطة هذه التفاصيل.

وبحسب "سكاي نيوز"، تبدو صور سبق أن نشرتها وزارة العدل الأميركية وكأنها تظهرأندرو وإبستين خلال رحلة صيد في بالمورال.

وكان الملك تشارلز الثالث قد جرد شقيقه أندرو من لقب الأمير ودوقيته أواخر العام الماضي، على خلفية علاقته بإبستين.

وتعود ملكية بالمورال للعائلة المالكة البريطانية إلى عام 1852، عندما اقتنتها الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت.

وكانت القلعة مقرا لإقامة الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت فيها عام 2022 عن 96 عاما.