ووقعت الحادثة في مدينة غاتلينبرغ في ولاية تينيسي، عندما ضبط سكان أحد المنازل عائلة مكونة من أربعة دببة سوداء متلبسة باقتحام شاحنة بيضاء من نوع "بيك أب"، متسببة ببعض الأضرار والفوضى أثناء بحثها عن الطعام، حسبما ذكر موقع صحيفة "نيويورك بوست".

وأظهر مقطع فيديو صورته امرأة تدعى بام كونلي الدببة الأربعة وهي تعبث بمحتويات الشاحنة وتفتش داخلها بحثا عن أي شيء يمكن أكله.

وبدأت الدببة بسحب كيس يحتوي على وجبات خفيفة، قبل أن تستخرج عبوة تضم ست علب من المشروبات، سقطت على أرضية الممر المؤدي إلى المنزل.

وقالت كونلي، واصفة ما حدث: "لم تتح لنا الفرصة بعد لتفريغ محتويات الشاحنة، ولذلك كانت هناك بالطبع بعض الوجبات الخفيفة بداخلها. ولم تتردد الدببة في الاستيلاء عليها".

الدببة ترفض المغادرة

في إحدى لحظات المواجهة، حاول الزوجان الاقتراب من الدببة وإخافتها لإجبارها على الابتعاد عن الشاحنة.

لكن الدببة لم تنسحب فورا، بل أبدت رد فعل عدائيا لفترة وجيزة، قبل أن تغادر المكان في نهاية المطاف.

وتعتمد الدببة السوداء بصورة كبيرة على حاسة الشم القوية لديها للعثور على الطعام.

ووفقا لهيئة المتنزهات الوطنية الأميركية، تستطيع هذه الحيوانات التقاط روائح مصادر الغذاء من مسافة تزيد على ميلين، أي أكثر من 3.2 كيلومترات.

وتجعل هذه القدرة الدببة قادرة على اكتشاف الأطعمة المخزنة داخل السيارات أو بالقرب من المنازل، حتى عندما تكون بعيدة نسبيا عنها.

كيف تتصرف عند مواجهة دب؟

بحسب الإرشادات الواردة في التقرير، فإن إحدى وسائل إخافة الدببة وإبعادها تتمثل في الثبات في المكان مع الحفاظ على مسافة آمنة، والنظر باتجاه الدب، ورفع الذراعين فوق الرأس لجعل الجسم يبدو أكبر حجما، وإصدار أصوات مرتفعة.

وتهدف هذه التصرفات إلى ردع الحيوان وتشجيعه على الابتعاد دون الحاجة إلى الاقتراب منه أو الدخول في مواجهة مباشرة.