وقالت الوزارة إن "المتابعة الأمنية رصدت وجود اختراق بشاشة إعلانات بأحد الطرق في الجيزة، وبث بعض اللقطات الخارجة عليها".

وتابعت: "بالفحص تبين أن اللافتة الخاصة بإحدى شركات الإعلان المتعاقدة مع شركة دولية، لبث إعلاناتها على شاشاتها إلكترونيا".

وأضافت وزارة الداخلية أن "موقع الشركة الدولية على الإنترنت تعرض للاختراق الإلكتروني، وبث هذه اللقطات على شاشة الإعلان المشار إليها، وشاشات مماثلة بعدة دول بذات التوقيت".

وأشارت إلى أن "الشركة اتخذت من جانبها الإجراءات الفنية اللازمة لإيقاف البث على الشاشات التابعة لها، لحين التعامل مع الاختراق وإعادة البث الطبيعي مرة أخرى".

وكانت الشركة المشغلة للشاشات قالت إنها رصدت "اختراقا" لإحدى شاشاتها، مشيرة إلى إيقافها وفتح تحقيق في الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.