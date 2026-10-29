وأوضحت وزارة التنمية المحلية المصرية، في بيان، أن أطوال التماسيح تتراوح بين 20 و25 سنتيمترا، وأنها سُلمت إلى محمية وادي الأسيوطي بمحافظة أسيوط، لتوفير الرعاية اللازمة لها تمهيدا لإعادتها إلى موطنها الطبيعي في بحيرة ناصر بأسوان.

وقال مصدر بالوزارة، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن إدارة المحمية تحركت فور تلقي الإخطار، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإن لجنة من قطاع المحميات الطبيعية شُكلت لمتابعة الواقعة وإجراءات استلام التماسيح وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية، بناء على قرار النيابة المختصة.

وأضاف أن المحمية وفرت للتماسيح الصغيرة التغذية والرعاية المناسبتين، لتقييم حالتها والحفاظ على سلامتها قبل إعادتها إلى البحيرة.

من جانبه، أوضح الخبير البيئي الدكتور محمد سالم أن الوجود الطبيعي للتماسيح في مصر يتركز حاليا في بحيرة ناصر، خلف السد العالي، بعدما كانت تنتشر تاريخيا على امتداد نهر النيل.

وأشار إلى أن التغيرات التي أحدثتها السدود في النهر أسهمت في انحصار وجودها الطبيعي بالمنطقة الواقعة خلف السد العالي.

وأضاف أن التماسيح تحظى بالحماية بموجب القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأن حيازتها أو تداولها يخضعان لضوابط وموافقات رسمية تحددها الجهات المختصة، وفي مقدمتها جهاز شؤون البيئة.

وأكد أن حماية هذه الحيوانات تسهم في الحفاظ على الحياة البرية والتوازن البيئي، وتحد من إخراجها من موائلها الطبيعية بغرض البيع أو الاقتناء.

وحذر سالم من شراء التماسيح الصغيرة بغرض اقتنائها، موضحا أن بعض الأشخاص يحصلون عليها لبيعها في أسواق الحيوانات الحية، بينما قد يعجز مقتنوها عن التعامل معها عندما يكبر حجمها.

وأضاف أن هذا العجز قد يدفع بعضهم إلى إطلاقها في مسطحات مائية قريبة من التجمعات السكنية، بما يثير مخاوف السكان ويهدد سلامتهم، فضلا عن تعريض الحيوانات لمخاطر النقل والإيواء في ظروف غير مناسبة.

وأشار إلى أن ضعف الوعي بطبيعة التماسيح وسلوكها قد يؤدي إلى التعامل معها بصورة غير آمنة، مؤكدا أهمية توعية المواطنين بالإجراءات الواجب اتباعها عند رصدها.

وشدد على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة عند مشاهدة أي تمساح خارج موطنه الطبيعي، وتجنب الاقتراب منه أو محاولة الإمساك به، مهما كان حجمه، إذ يتطلب التعامل معه خبرة تراعي سلامة الإنسان والحيوان.