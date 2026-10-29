وقال المركز، في بيانه الموجه إلى النقابة، إن الإعلانات تروج لأدوية غير مرخصة وتخالف القوانين المصرية، مؤكدا عزمه اتخاذ إجراءات قانونية بحق الفنانين المشاركين والشركات المعنية.

ومن بين الفنانين الذين ظهروا في هذه الإعلانات أحمد ماهر وعفاف شعيب، إلى جانب ممثلين آخرين شاركوا في حملات ترويجية عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المدير التنفيذي للمركز، محمود فؤاد، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المهلة المحددة تسبق اتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرا إلى مخاطبة النقابة باعتبار الفنانين المعنيين أعضاء فيها.

وأوضح أن عددا كبيرا من المنتجات يجري الترويج له عبر قنوات فضائية غير معروفة، قال إن معظمها يبث عبر قمر صناعي فرنسي باشتراك سنوي يبلغ 7 آلاف دولار.

وأضاف أن هذه القنوات تعرض مسلسلات تحظى بشعبية، معظمها للفنان محمد رمضان، ثم تبث خلال الفواصل إعلانات لمنتجات دوائية غير معتمدة، تحقق الشركات من خلالها أرباحا بالملايين، بحسب قوله.

وتطرق فؤاد إلى إعلان قدمه أحمد ماهر لمنتج يزعم إنقاص الوزن، واشتهر بعبارة "لو راجل كل"، قائلا إن صاحب الشركة المنتجة محبوس حاليا، وإن أمواله صودرت.

كما أشار إلى منتج لإنقاص الوزن يطرحه أحد كبار العطارين المصريين، وقال إن هيئة الدواء سبق أن حذرت منه لعدم اعتماده، بينما يشارك فنانون معروفون في الترويج له مقابل أجر.

وقال فؤاد إنه تلقى اتصالا من عفاف شعيب، أوضحت خلاله أن مشاركتها في إعلان أحد المستحضرات كانت مجانية، مشيرا إلى أن المنتج جرى الترويج له باعتباره علاجا للعظام، بينما سجل بوصفه منتجا تجميليا.

وأضاف أن عفاف شعيب تبرأت من الإعلان، الذي قدمته منذ فترة طويلة ولا يزال متداولا، وأكدت أنها لم تكن تعلم بضرورة الحصول على تصريح بموجب القانون رقم 206.

من جانبه، قال أحمد ماهر إن التحقق من تراخيص الإعلان مسؤولية الجهة المعلنة وقناة البث، وليس الفنان.

وأوضح أن دور الفنان يقتصر على تقديم الإعلان بصورة مناسبة، معتبرا أنه لا يملك صلاحية مطالبة منتج المستحضر الدوائي بتقديم التراخيص، أو التحقق من حصول الإعلان على تصريح من وزارة الصحة.

وكشف مصدر في نقابة المهن التمثيلية، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن النقابة تولي اهتماما للإخطار الرسمي الذي تلقته من المركز بشأن نحو 16 فنانا شاركوا في الترويج لمستحضرات دوائية ومكملات، قال الإخطار إنها تخالف الشروط القانونية.

وبحسب المصدر، تضم قائمة الفنانين هالة فاخر، وأحمد فتحي، وسلوى عثمان، وأحمد ماهر، ونورهان، وعفاف شعيب.

وأكد استعداد النقابة للتعاون بما يحقق الالتزام بالقانون، مع الحرص على عدم الإضرار بأعضائها وتوفير الدعم القانوني لهم.