وكتب نصراوي (39 عاما)، عبر حسابه، الذي يتابعه نحو 1.4 مليون شخص: "مرحبا بجميع أفراد عائلة برشلونة، أحتاج إلى المساعدة بصفتي شخصا وإنسانا"، مرفقا المنشور بصورة بالأبيض والأسود تجمعه بجوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة.

وأثار المنشور تساؤلات بشأن طبيعة المساعدة التي يحتاج إليها والد اللاعب، فيما ربطت بعض التقارير الرسالة بحادثة مزعومة تعرض لها في مطار برشلونة إل برات، لدى عودته من حفل الكرة الذهبية، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا".

وقبل نحو ساعة من نشر الرسالة، شارك نصراوي مقتطفا مصورا من كلمة نجله على خشبة مسرح "لندن بالاديوم"، خلال حفل الكرة الذهبية، الذي حل فيه يامال ثالثا في ترتيب أفضل لاعب في العالم، مكتفيا للمرة الثالثة تواليا بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب.

وتباينت ردود فعل المتابعين على منشور منير نصراوي بين من أبدوا تضامنهم معه وعرضوا تقديم المساعدة والدعم، وبين آخرين وجهوا إليه انتقادات لاذعة وسخروا منه، مستغلين طلبه المساعدة للتعليق على شخصيته وعلاقته بنجله لامين يامال.

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات سابقة لنصراوي كشف فيها عن معاناته من مرض الصرع، موضحا أن حالته الصحية دفعته إلى عدم السفر إلى الولايات المتحدة لمتابعة نجله خلال كأس العالم، خوفا من التعرض لنوبة نتيجة التوتر والانفعال.

وقال نصراوي، خلال مقابلة تلفزيونية: "أعاني من الصرع، ولا أستطيع السفر خوفا من تعرضي لنوبة. الأمر صعب للغاية"، مشيرا إلى أنه يتناول أدوية يوميا للسيطرة على المرض والحد من احتمالات حدوث النوبات.

وأوضح أن الأجواء المشحونة بالحماس والتوتر خلال منافسات كبرى، مثل كأس العالم، قد تحفز إصابته بنوبة، مضيفا: "قد أتعرض لنوبة صرع بسبب التوتر والانفعال".

وأكد والد اللاعب أنه فضّل البقاء في المنزل ومتابعة المباريات عبر التلفزيون، تفاديا لأي مضاعفات صحية محتملة، قائلا: "ينبغي التفكير جيدا قبل السفر. من الأفضل البقاء في المنزل ومتابعة المباريات من هنا".

ولم يوضح نصراوي، في منشوره الأخير، ما إذا كانت رسالته مرتبطة بحالته الصحية أو بأي من التطورات السابقة، ما أبقى أسباب طلبه المساعدة غير معروفة.