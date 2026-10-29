وجاء تداول الصور، التي قالت النقابة إنها صُنعت باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع ظهور الفنانة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، لتنتقل الأنظار من مشاركتها الفنية إلى جدل بشأن محتوى مصطنع نُسب إليها.

وأكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، في تصريحات نشرتها صحيفة "الوطن" أمس، أن النقابة بدأت اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المسؤول عن نشر الصور.

من صورة مصطنعة إلى انتقادات

توضح الواقعة كيف يمكن لصورة غير حقيقية أن تتحول إلى أساس للحكم على صاحبها، قبل التحقق من مصدرها أو ملابساتها.

فقد تبعت الصور المتداولة تعليقات وانتقادات طالت الشربيني، رغم أنها لا توثق تصرفا حقيقيا لها، بحسب المعلومات المنشورة عن الواقعة.

وهنا تكمن المشكلة، لا يقتصر أثر الفبركة على إنتاج مشهد مزيف، بل يمتد إلى ردود فعل تتعامل معه بوصفه حدثا وقع بالفعل، وتطالب الشخص المعني بتفسير موقف لم يصدر عنه.

النقابة تتحرك

قال زكي إن التحرك يستهدف التصدي لمحاولات الإساءة إلى الفنانين وتشويه صورتهم من أجل تحقيق مزيد من التفاعل عبر المنصات.

ولا تعني عبارة "اتخاذ إجراءات قانونية" صدور حكم قضائي أو ثبوت المسؤولية الجنائية على شخص محدد؛ فالمعلن هو بدء التحرك، وليس انتهاء القضية.

ومن جانبها، أعربت الشربيني عن شكرها لنقيب المهن التمثيلية على دعمه، عبر خاصية القصص في حسابها على إنستغرام، وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

حماية الصورة والسمعة

تزامنت الواقعة مع اهتمام النقابة بمخاطر المحتوى الرقمي. فقد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "ميتا"، خلال مهرجان الجونة، بهدف نشر الوعي الرقمي وحماية الفنانين والحد من أضرار استخدام الذكاء الاصطناعي وانتهاك الخصوصية، وفق ما أعلنه المهرجان ونقلته "الشرق الأوسط".