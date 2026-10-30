ووفقا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أجريت الجراحة بواسطة فريق متخصص بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، بهدف إعادة توصيل الأصابع واستعادة الدورة الدموية بها.

ويخضع المريض حاليا للمتابعة الطبية الدقيقة، لتقييم حيوية الأصابع ورصد تطور حالته.

وقال مدير مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي في أسيوط محمد عبد الحميد، إن "المستشفى استقبل شابا جامعيا تعرض لإصابة بالغة أدت إلى بتر 4 أصابع من اليد اليسرى عند مستوى منتصف الكف، نتيجة تعرضه لآلة حادة".

وأوضح عبد الحميد، في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "التعامل مع مثل هذه الحالات يبدأ بالتوازي عبر مسارين، أولهما تقييم الحالة العامة للمريض والتأكد من استقرارها وعدم وجود إصابات أخرى، وثانيهما التحضير للتدخل الجراحي العاجل لإنقاذ الأصابع المبتورة".

وأضاف مدير المستشفى أنه "عقب الاطمئنان على حالة المريض وإجراء الفحوص والأشعة اللازمة، جرى التواصل مع وحدة الجراحة الميكروسكوبية، التابعة لقسم جراحة العظام بكلية الطب في جامعة أسيوط، لبدء الاستعدادات اللازمة للعملية".

سباق مع الزمن

وأكد عبد الحميد أن سرعة التدخل كانت عاملا مهما في التعامل مع الحالة، إذ سعى الفريق الطبي إلى إعادة توصيل الأصابع واستعادة تدفق الدم إليها قبل حدوث تلف غير قابل للعلاج في الأنسجة.

وأشار إلى إدخال المريض إلى غرفة العمليات وتشكيل فريق جراحي من وحدة الجراحة الميكروسكوبية، برئاسة الأستاذ ورئيس الوحدة عمرو علي.

وتضمنت الجراحة إعادة توصيل العظام أولا لتثبيت الأجزاء المبتورة، ثم العمل على توصيل الأوعية الدموية، بما يشمل الشرايين والأوردة، ثم الأعصاب، في محاولة للحفاظ على حيوية الأصابع وتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الإحساس والحركة لاحقا، بحسب عبد الحميد.

وتابع عبد الحميد، أن العملية أجريت باستخدام مجهر جراحي يتيح تكبير الأنسجة والتراكيب الدقيقة، بما يساعد الفريق الطبي على التعامل مع الأوعية الدموية والأعصاب الصغيرة، مشيرا إلى أن طول مدة العملية استدعى تناوب أعضاء الفريق الطبي على إجرائها.

واختتم حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، بأن المريض لا يزال تحت الملاحظة الطبية ويتلقى الرعاية اللازمة، مع استمرار المتابعة لفترة قد تطول، للتأكد من استقرار الدورة الدموية في الأصابع المعاد توصيلها ورصد أي مضاعفات محتملة، خصوصا تكوّن الجلطات في الشرايين والأوردة التي جرى توصيلها.