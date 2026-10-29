وأعاد تصادم قطارين سريعين في إسبانيا، الأربعاء، على خط مدريد–الأندلس، طرح أسئلة بشأن هذه الحماية: كيف تمنع الأنظمة اقتراب قطارين بصورة خطرة؟ وماذا يحدث عندما تتعطل الإشارات أو الاتصالات؟.

ولا تكفي المعلومات الأولية لتحديد سبب الحادث أو الجزم بفشل نظام بعينه. لكن فهم وسائل الحماية يوضح أن سلامة القطارات تعتمد على سلسلة مترابطة من المعدات والإجراءات والعاملين، وليست مسؤولية السائق وحده.

نظام يراقب السرعة ويتدخل

من أبرز وسائل الحماية الأوروبية نظام التحكم بالقطارات المعروف اختصارا باسم "إي تي سي إس"، وهو جزء من منظومة إدارة حركة السكك الحديدية الأوروبية.

وتوضح المفوضية الأوروبية أنه يراقب حركة القطار لضمان عدم تجاوز السرعة والمسافة المسموح بهما، ضمن وظائفه وأوضاع تشغيله المحددة.

ولا يكتفي النظام بعرض المعلومات للسائق، إذ يستطيع إصدار تحذيرات والتدخل بالمكابح عند تجاوز حدود الحماية.

ويستند ذلك إلى بيانات تشمل خصائص القطار وقدرته على الكبح وحدود السرعة على المسار. فإيقاف قطار سريع يحتاج إلى مسافة، وتبدأ الحماية قبل الوصول إلى نقطة الخطر.

لكن وجود هذه التقنية لا يعني أنها مثبتة ومفعلة بالطريقة نفسها على كل خط، أو أن مستوى الحماية يبقى متطابقا في جميع أوضاع التشغيل.

الفصل بين القطارات

لا تعتمد سلامة الرحلة على السرعة وحدها، بل على تحديد المسافة التي يحق لكل قطار قطعها.

وتعرف قواعد التشغيل الأوروبية "تصريح الحركة" بأنه إذن للقطار بالوصول إلى موقع محدد مع مراقبة سرعته.

وبذلك، ترتبط حركة القطار بما تسمح به منظومة الإشارات والتحكم، وليس بمجرد خلو الجزء الذي يراه السائق أمامه.

وتختلف الوسائل التقنية المستخدمة لتحديد مواقع القطارات وتنظيم حركتها بحسب تجهيز الخط ونظام التشغيل المعتمد.

السكة تحتاج إلى فحص أيضا

لا تستطيع أنظمة الإشارات وحدها معالجة كل خطر ميكانيكي أو عيب في البنية التحتية.

وتشمل الحماية فحص هندسة المسار وحالة القضبان والتحويلات، إلى جانب صيانة العجلات والمحاور والمكابح.

وتستخدم شركة إدارة البنية التحتية الإسبانية "أديف" قطارات مخصصة لقياس خصائص الشبكة وتقييم حالتها.

كما تنفذ فحوصا بالموجات فوق الصوتية لبعض مكونات المسار، للمساعدة على اكتشاف عيوب لا تظهر بالفحص البصري وحده.

وتضم تجهيزات الشبكة أيضا أنظمة لرصد ارتفاع حرارة مكونات العجلات والمكابح، وأخرى للكشف عن مخاطر محددة، مثل سقوط أجسام على المسار أو الرياح الجانبية، بحسب تجهيز كل موقع.

ماذا يحدث عند تعطل الحماية؟

تظل الإجراءات البشرية أساسية، خصوصا عندما تتعطل المعدات أو تنقطع الاتصالات أو تظهر معلومات غير متسقة.

وتتطلب هذه الحالات قواعد تشغيل بديلة تحدد كيفية التصرف، وحدود الحركة، والتواصل بين السائق ومراقبي السير.

ولهذا، تشدد المواصفات الأوروبية على توفير المعلومات اللازمة لإدارة حالات تراجع وظائف الأنظمة. فالخلل التقني يغير شروط التشغيل، ويستدعي إجراءات تناسب مستوى الحماية المتاح.

الحماية بعد وقوع الحادث

تمتد السلامة إلى الاستجابة للطوارئ والإخلاء والإنقاذ، ولا تنتهي عند محاولة منع التصادم.

وتتناول المتطلبات الأوروبية تجهيزات الكبح والسلامة من الحريق وإجراءات الطوارئ، كما تربط سلامة الأنفاق بالبنية التحتية والقطارات والاتصالات وخطط الإنقاذ.

أما تحديد ما حدث في إسبانيا، فيحتاج إلى التحقيق في تسلسل الواقعة، حالة المسار، وسرعة القطارين، ووضع أنظمة الحماية، وتعليمات التشغيل والاتصالات.

فهذه التفاصيل هي التي تكشف أين انقطعت سلسلة الأمان، وما الذي ينبغي تغييره لمنع تكرار الحادث.