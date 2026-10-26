وقام النائب عن ميدلت، نهاية الأسبوع، بجولة تواصلية التقى خلالها عددا من المواطنين واستمع إلى انشغالاتهم وانتظاراتهم.

وأظهرت الصور المتداولة بريك وسط مرتادي السوق، يتبادل معهم الحديث.

وأشاد معلقون بهذا التواصل الميداني، معتبرين أن لقاء المواطنين في أماكن تجمعهم يتيح الاطلاع على احتياجاتهم بصورة مباشرة.

واعتبروا أن الجولة في السوق الأسبوعي تعكس أهمية التواصل المباشر بين البرلمانيين والمواطنين، مشيدين بحرص بريك على الاستماع إلى انشغالات سكان المناطق القروية والجبلية، ونقل مطالبهم إلى المؤسسات المعنية.

وتبرز التنمية المحلية وتحسين الخدمات الأساسية وفك العزلة عن المناطق الجبلية ضمن أبرز القضايا التي تشغل سكان إملشيل والمناطق المجاورة.

وكان عبد العزيز بريك، المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "الفيسبوك" باسم "أسامة بريك"، قد فاز بمقعد في مجلس النواب عن دائرة ميدلت في الانتخابات التشريعية لعام 2026.

وشكّل فوز الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي إحدى مفاجآت الاستحقاق الانتخابي، مسلطا الضوء على دور المنصات الرقمية في التعريف بالمرشحين والترويج لحملاتهم والوصول إلى الناخبين.

وجرت الانتخابات في 23 سبتمبر، وأعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت نتائجها المؤقتة في اليوم التالي، متضمنة تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا.