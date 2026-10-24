وذكرت الشرطة أنه "تم اعتقال شخص مشتبه به مؤقتا"، وذلك بعد بيان سابق أفاد أن فرق الإطفاء وجدت المبنى "مشتعلا بالكامل".

وكان الموقع يضم في السابق المقر الريفي شديد التحصين لهتلر، حيث كان يقضي أوقات راحته برفقة شريكته إيفا براون، وفيه كتب جزءا من كتابه "كفاحي".

وأفادت الشرطة أن فرق الطوارئ وصلت إلى الموقع مساء الجمعة، لتجد حريقا كبيرا.

وصرحت المتحدثة باسم الشرطة في الولاية ليزا ماير، أن رجال الإطفاء واجهوا صعوبات في إخماد الحريق نظرا لموقعه النائي على ارتفاع 1834 مترا.

وأضافت: "تحقيقات الشرطة الجنائية لا تزال جارية".