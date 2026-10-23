وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن السلطات عثرت على جثمان أوتو، الثلاثاء، بعدما استجابت فرق الطوارئ لبلاغات عن اندلاع حريق داخل غرفة تقع في الطابق العلوي تحت سقف أحد العقارات في ولاية بافاريا الألمانية.

وأكد زملاء أوتو وفاته من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أوتو قد أطلق لعبته الشهيرة "Stick Run" عبر "فيسبوك" عام 2010، عندما كان لا يزال طالبا في المدرسة.

وسرعان ما حققت اللعبة شعبية واسعة، وأصبحت واحدة من الألعاب التي ارتبطت بذكريات ملايين المستخدمين خلال سنوات انتشار ألعاب "فيسبوك".

ونشر الفريق المسؤول عن اللعبة، الأربعاء، بيانا عبر صفحته على "فيسبوك"، جاء فيه: "بقلوب يعتصرها الحزن، نؤكد ونعلن وفاة مبتكر لعبتنا ومطورها وزميلنا في عالم Stick Run، مارك مانويل ألكسندر أوتو".

وكان الفريق قد أشار في منشور سابق إلى أن أوتو "يبدو أنه أقدم على إنهاء حياته" أثناء بث مباشر.

وأظهرت مقاطع فيديو من البث، انتشرت لاحقا عبر الإنترنت، إضرام أوتو النار بنفسه.

وأكدت منصة "تويتش" أنها اتخذت إجراءات سريعة عقب الواقعة، لمنع تداول محتوى البث أو مشاهدته مجددا.

وذكر متحدث باسم المنصة، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني، أن "تويتش تحركت بسرعة لإزالة القناة وتسجيل الفيديو عند الطلب، بهدف منع الآخرين من مشاهدته".

وأضاف المتحدث: "ما حدث أمر مروع، والصحة النفسية وسلامة أفراد مجتمعنا تحظيان بأهمية بالغة بالنسبة إلينا"، حسبما نقل موقع "إن بي سي نيوز".