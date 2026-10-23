ونشر موقع "هابرلر" التركي صورة لحادث السير الذي تعرض له أونانا وأفراد عائلته.

وأكد الموقع أن أونانا وأفراد عائلته نجوا من الحادث دون أن يتعرض أي منهم لإصابات.

وكان أونانا قد غادر ملعب "بابارا بارك" متوجها إلى منزله عقب انتهاء المباراة، قبل أن يتعرض لحادث سير بالقرب من منطقة يومرا في طرابزون.

وبحسب تقرير نشره موقع "61 Saat" التركي، فإن الحادث وقع عندما اصطدمت سيارة قادمة من الخلف بالسيارة التي كان يقودها أونانا.

ونتيجة قوة الاصطدام، اندفعت سيارة الحارس الكاميروني إلى الأمام واصطدمت بدورها بسيارة أخرى كانت تسير أمامها، ما أدى إلى وقوع حادث تصادم متسلسل شمل عدة مركبات.

جدير بالذكر أن طرابزون سبور كان قد فاز على هارتس بنتيجة 2-0، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت الخميس.