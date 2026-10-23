وقالت دالما، البالغة 39 عاما، أمام القضاة في محكمة بمدينة سان إيسيدرو، شمال العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس: "كل ما أطلبه منكم هو تحقيق العدالة لوالدي".

وتشارك دالما وشقيقتها جيانينا في إجراءات المحاكمة بصفتهما مدعيتين في القضية.

وأضافت والدموع في عينيها: "استمعت إلى الكثيرين يتحدثون عن مدى صعوبة حياتهم منذ بدء هذه المحاكمة. وأقول لهؤلاء الأشخاص إن لديهم الفرصة للبقاء مع عائلاتهم، وهو أمر لم يعد متاحا لوالدي للأسف".

وتوفي مارادونا إثر إصابته بنوبة قلبية في 25 نوفمبر 2020، عن عمر ناهز 60 عاما، داخل مجمع سكني خاص، بعد أسابيع قليلة من خضوعه لجراحة في الدماغ.

ويخضع عدد من الأطباء والممرضين الذين تولوا رعايته للمحاكمة، بتهم تتعلق بإخفاقات وأخطاء جسيمة تسببت في وفاته.

ويطالب الادعاء ومحامو العائلة بفرض عقوبات بالسجن لفترات طويلة على بعض المتهمين، فيما يطالب فريق الدفاع ببراءتهم.

وأعلن القاضي ألبرتو جايج أن الأحكام ستصدر في 22 ديسمبر المقبل، بعد مراجعة شاملة للقضية، وقال في ختام الجلسات: "الآن تقع على عاتقنا مهمة ومسؤولية اتخاذ القرار".

وبدا التأثر واضحا على القاضي وهو يصف الضغوط التي فرضتها هذه القضية البارزة على المحكمة، إذ توقف عن الحديث عدة مرات أثناء كلمته.