وتعرضت الصحفية سونيا كولتوكليفا، التي كانت ترغب في طرح سؤال على دوتسوفا، للدفع بقوة حتى سقطت أرضا.

وبينما ظلت الصحفية ملقاة على الأرض دون حراك، غادرت رئيسة البرلمان المكان في سيارة ذات أضواء وامضة.

وسارع صحفيون آخرون وأشخاص كانوا في الجوار لتقديم المساعدة لكولتوكليفا.

وقد أثارت الحادثة غضبا واسع النطاق في بلغاريا، حيث تعالت المطالبات باستقالة رئيسة البرلمان.

وأوضحت وسائل إعلام بلغارية بأن سيارة إسعاف نقلت كولتوكليفا إلى مستشفى، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن وجود كسور في كتفها وعظمة الترقوة.

وقالت مواقع بلغارية إن الصحفية كانت تريد طرح سؤال يتعلق بأسباب تأجيل جلسات الاستماع البرلمانية المتعلقة بمشتبه به في قضايا مخدرات يُعرف بلقب "إسكوبار بيتريتش"، وهو شخص كان قد حصل على عفو في عام 2022 من نائبة الرئيس آنذاك، إيليانا إيوتوفا.