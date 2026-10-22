وقال ترامب عن جيمس في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي شارك فيه مقطع الفيديو: "قلت منذ البداية إنه ليس جيدا. إنه عار كامل".

وأضاف الرئيس الأميركي: "على ليبرون جيمس أن يعتذر لكل أولئك المحاربين والأبطال الأميركيين العظماء الذين ماتوا من أجل العلم الأميركي، ومن أجل كل ما تمثله بلادنا!".

وظهر جيمس يؤدي تمرينا يحاكي أرجحة مضرب الغولف وقفزة الرمي بكرة السلة، أثناء عزف النشيد الوطني في مباراة الثلاثاء في نيويورك.

وكان جيمس، الذي يبدأ موسمه الأول مع فريقه الجديد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، واقفا في الصف إلى جانب زملائه في الفريق الذين وقف معظمهم ثابتين خلال عزف النشيد.

يشار إلى أن ترامب وجيمس لطالما وجها انتقادات لبعضهما البعض على مدى سنوات.