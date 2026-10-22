ونصبت بلدية طهران هذا الأسبوع في ساحة تجريش الواقعة في أحد الأحياء الراقية في شمال العاصمة، مجسما لزنزانة صغيرة داخلها رجل يرتدي بدلة وربطة عنق حمراء، ويضع قناعا مطاطيا لترامب، إلى جانب سرير ومرحاض.

وعلى مقربة منه، تعرض شاشة رسائل تندد بـ"جرائم الحرب" التي تتهم إيران الولايات المتحدة بارتكابها في الحرب.

ويتجمع عدد كبير من الأشخاص في ساحة تجريش، حيث يلتقطون صورا أمام المجسم، ويتبادلون المزاح مع الرجل الذي يتقمص شخصية دونالد ترامب.

وبحسب وسائل إعلام مقربة من السلطات، من المقرر أن يبقى هذا المجسم قائما على مدار الساعة.

وأوضحت بلدية طهران أن هذه الحملة تهدف إلى تذكير الإيرانيين بضرورة إحقاق العدالة.

ومنذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، كثفت طهران حملاتها الإعلامية الرامية إلى تشويه صورة الولايات المتحدة، ولا سيما من خلال جداريات ضخمة.