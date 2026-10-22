وذكرت المطرانية، في بيان، أن الحريق اندلع في السادسة صباحا، بعدما دخل شخص إلى الكنيسة بحجة الصلاة، حاملا زجاجة بنزين أخفاها داخل حقيبة.

وأضافت أن الشخص كسر باب الكنيسة الصغيرة الواقعة في الطابق الأرضي داخل الكنيسة الكبيرة، وأشعل النار في الستائر، ما أدى إلى تضرر المنجليات واحتراق السجاد.

وأشارت المطرانية إلى انتقال الجهات الأمنية إلى موقع الحادث، فيما تتواصل التحقيقات مع المتهم لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها.