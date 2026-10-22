وأوضح البيان أن نتائج الفحوص أظهرت أن الورم الذي استُئصل من رئة البابا، البالغ 71 عاما، كان موضعيا، وأن فحوصا إضافية أكدت عدم الحاجة إلى أي علاج آخر.

وكان البابا، الأميركي الجنسية الذي انتُخب العام الماضي، قد أبلغ الحشود في ساحة القديس بطرس، في 11 أكتوبر، بأنه سيخضع لعملية جراحية لإزالة ورم اكتُشف في مرحلة مبكرة جدا، مشيرا إلى أن الأطباء يرون أن الجراحة هي الخيار الأنسب.

وأُجريت العملية في 13 أكتوبر في مستشفى جيميلي في روما، حيث استأصل الأطباء جزءا من رئته اليمنى بعد اكتشاف أن الورم سرطاني.

وغادر البابا المستشفى في 17 أكتوبر، وأعلن الأحد أنه سيستأنف مهامه تدريجيا.

كما أعرب عن رغبته في المضي قدما في جولته بأميركا اللاتينية، المقررة من 6 إلى 17 نوفمبر، والتي تشمل الأوروغواي والأرجنتين والبيرو، حيث أمضى نحو 20 عاما.

وقال الطبيب الذي أجرى العملية، ستيفانو مارغاريتورا، في مقابلة مع موقع "أخبار الفاتيكان" نُشرت السبت، إنه لا توجد أسباب سريرية تمنع البابا من القيام بهذه الرحلة.

وأوضح الطبيب أن الورم اكتُشف مصادفة خلال تصوير شعاعي روتيني للبطن، أظهر بقعة صغيرة في قاعدة الرئة اليمنى.