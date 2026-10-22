ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن السلطات المحلية أن فرق الإطفاء واصلت جهودها للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منشأة "بروكديل"، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وقالت مديرة الاتصالات في مدينة كلينتون، مارلي برايس كوك، إن "الجزء الأكبر من المبنى لم يعد موجودا"، في إشارة إلى حجم الدمار الذي خلفته النيران.

وأضافت أن السلطات لم تتمكن بعد من التأكد من حصر جميع المقيمين في المنشأة، بينما واصلت فرق الطوارئ تفتيش المبنى بحثا عن أشخاص قد يكونون لا يزالون بداخله.

ونُقل السكان الذين جرى إجلاؤهم بواسطة حافلات إلى إحدى الكنائس القريبة، فيما بدأت الشركة المشغلة للمنشأة اتخاذ ترتيبات لنقلهم إلى مرافق أخرى تابعة لها.

ووصفت كوك الحريق بأنه من أكبر الحوادث التي شهدتها المدينة خلال السنوات الأخيرة، قائلة: "أعمل في المدينة منذ أربع سنوات، وربما كانت هذه المرة الأولى التي أشهد فيها حادثا بهذا الحجم".

ودعت السلطات السكان إلى تجنب المنطقة المحيطة بموقع الحريق، لإفساح المجال أمام فرق الإطفاء والإنقاذ لمواصلة عملياتها.