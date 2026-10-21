وأظهر مقطع الفيديو إلى اندلاع حريق بالمكان، بعد انفجار أسطوانة الغاز.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن قوات الحماية المدنية دفعت بسيارات الإطفاء إلى الموقع، عقب تلقي مديرية أمن القاهرة إخطارا بالحادث.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل قبل امتدادها إلى العقارات والأماكن المجاورة.

وقد باشرت الجهات المختصة التحقيقات لتحديد أسباب الحريق وملابساته.

ماذا حدث؟

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل محل مأكولات بشارع ترعة القبة، على الفور انتقلت قوة أمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين اشتعال النيران داخل محل حواوشي، وامتدت النيران لأسطوانة بوتاجاز داخل المحل مما أدى إلى انفجارها، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداده.