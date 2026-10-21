وأبلغت شفارتسر وكالة الأنباء الألمانية في كولونيا أن عدد المجلة الصادر في 8 ديسمبر سيكون الأخير، موضحة أن الأسباب الاقتصادية لم تكن العامل الحاسم في هذا القرار.

وقالت شفارتسر في بيان: "من المؤكد أن عدد النسخ التي نبيعها يتراجع أيضا، لكن إيراداتنا لا تزال تغطي نفقاتنا". وأضافت: "لا، نحن نرحل لأننا نرى أن الأمر قد بلغ حده!".

وأشارت شفارتسر إلى أن مجلة "إيما" صمدت على مدى ثلاثة أجيال، واتخذت مواقف "ضد كثير من الأفكار العبثية باسم النسوية"، وأضافت: "لذا اسمحوا لنا بالقول: لقد أنهكنا التعب الآن".

وتعد شفارتسر أشهر ناشطة نسوية في ألمانيا. وصدر العدد الأول من مجلة "إيما" في 26 يناير/كانون الثاني 1977.

وتوضح شفارتسر دوافعها قائلة: "كان العداء للنساء فيما أسميناه نحن النسويات وسائل الإعلام الرجالية هو ما دفعني إلى استنتاج أنه ينبغي لنا - نحن الصحفيات - أن تكون لدينا مجلة خاصة بنا وصوت مستقل".

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، دعت شفارتسر مرارا إلى إجراء مفاوضات سلام سريعة مع روسيا. ويتهمها منتقدون بأنها تغفل في مواقفها عن تحديد الطرف المعتدي في هذه الحرب والطرف الذي تعرض للهجوم.

وفي عام 2024 أقرت شفارتسر بأن موقفها من الحرب في أوكرانيا أثر أيضا على عدد مشتركات مجلة "إيما"، وقالت إن موقف المجلة الداعي إلى السلام حظي بتأييد واسع من القارئات في عام 2023، لكنها أضافت: "لكن واحدة من بين كل خمس قارئات أنهت اشتراكها احتجاجا. وكان الهدف أن يؤلمنا ذلك، وهو يؤلمنا بالفعل. لماذا تفعل القارئات ذلك مع مجلة تعتمد على الاشتراكات؟"، مؤكدة نذاك أنها لن تسمح لهذا الأمر بترهيبها.