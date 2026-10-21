في العاصمة الفرنسية، تداخلت خلال الأيام الماضية مسارات الزوار مع شوارع الاحتجاج، فدخلت صور المتاجر المتضررة والمواجهات إلى هواتف جاء أصحابها لتوثيق المتاحف والمعالم. وبين مواصلة الزيارة وتعديل مواعيد الخروج، وجد بعض السياح أنفسهم يتعاملون مع وجه مختلف للمدينة.

الرحلة تستمر.. بحذر

رصدت صحيفة "لوموند"، في تقرير نشرته أمس، سياحا احتفظوا بخططهم رغم القلق. وبينهم زائرة برازيلية قررت زيارة العاصمة مع أسرتها، بعدما تلقت تحذيرات من أقاربها، لكنها فضلت تجنب الخروج بعد حلول الظلام.

كما تحدث التقرير عن زوار وثقوا آثار الاضطرابات بهواتفهم، وعن استمرار التقاط الصور أمام اللوفر رغم إغلاقه يوم 19 أكتوبر بسبب احتجاج طلابي. وتكشف هذه الشهادات تباين ردود الفعل بين الحذر والتمسك بالرحلة، دون أن تثبت أن الاحتجاجات أصبحت سببا للسفر.

حياة يومية قرب المواجهات

وفي تقرير مصور منفصل، وثقت الصحيفة امرأة تقف لالتقاط صورة قرب ساحة الجمهورية، في شارع استخدم فيه الغاز المسيل للدموع خلال ليلة 18 إلى 19 أكتوبر.

وعلى مسافة قريبة من الاضطرابات، استمرت سهرات بعض رواد المقاهي، واصطف أشخاص لشراء الطعام قرب متجر تعرض للنهب. وفي موقع آخر، واجه سياح إغلاق محطة مترو بصورة مفاجئة، بحضور شرطة مكافحة الشغب.

تجاورت بذلك مشاهد يصعب جمعها عادة في صورة واحدة: مظاهر اضطراب أمني، وأشخاص يواصلون تفاصيل ليلتهم، وزوار يحاولون معرفة الطريق المتاح أمامهم.

الكاميرا لا تكشف كلفة التعطل

وراء اللقطات اللافتة، حملت الاحتجاجات تبعات عملية على السفر. وأشار موقع "سكيفت" المتخصص في السياحة، في تغطيته يوم 19 أكتوبر، إلى إغلاق محطات مترو قرب الشانزليزيه بطلب من الشرطة، وتحديث حكومات عدة إرشادات السفر إلى فرنسا.

ونقل الموقع عن شركة "جي أدفنتشرز" أن جولاتها لم تتأثر وقت إعداد التقرير، لكن عملاء اتصلوا للاستفسار عن حجوزاتهم المقبلة. ويظهر ذلك أن استمرار الرحلات يمكن أن يتزامن مع القلق بشأن تطورات الأيام التالية.

فبالنسبة إلى المسافر، قد يعني الاحتجاج تغيير وسيلة النقل أو تأجيل زيارة معلم، بينما يضع شركات السياحة أمام أسئلة تتعلق باستمرار البرامج وقدرة الزوار على الوصول إلى وجهاتهم.

مشهد عابر للزائر.. وأزمة لأهل المدينة

بدورها، نشرت مجلة "كونديه ناست ترافلر" إرشادات للتنقل وتجنب مناطق الاضطراب، موضحة في تغطيتها المؤرخة في 20 أكتوبر أن القيود تختلف بين المدن والمناطق.

وشددت على التمييز بين المتظاهرين السلميين والمتورطين في التخريب والنهب.

وهنا تكمن مفارقة الصور: ما قد يحتفظ به الزائر بوصفه لحظة استثنائية من رحلته، يظل بالنسبة إلى السكان وأصحاب المتاجر والمحتجين جزءا من أزمة مستمرة.